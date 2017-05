Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce de nouvelles avancées en matière de conservation marine sur la côte ouest







VANCOUVER, le 23 mai 2017 /CNW/ - Terry Beech, député de Burnaby North-Seymour et secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, fera une annonce relative aux objectifs de conservation marine au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député, et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Les médias sont invités à y participer. À la suite de l'annonce, le secrétaire parlementaire Beech sera à la disposition des médias pour répondre à leurs questions.

Date : Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 11 h (HNP)



Lieu : Barnet Marine Park

8181, route Barnet

Burnaby (C.-B.) V5A 3G8

https://www.google.ca/maps/barnet+marine+park/

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 19:56 et diffusé par :