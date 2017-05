Operi? : une solution technologique qui vient en aide aux PME







MONTREAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - La vie des entrepreneurs ne sera plus jamais la même : Raymond Chabot Grant Thornton lance operi?, une plateforme de comptabilité-conseil qui allègera le fardeau administratif des dirigeants de PME.

Dans un marché technologique en pleine croissance, Raymond Chabot Grant Thornton offre aujourd'hui aux entrepreneurs de réduire le temps qu'ils passent aux tâches comptables pour se concentrer sur la croissance de leur entreprise.

Operi? est une solution opérationnelle intelligente qui facilite la gestion administrative. L'outil en ligne permet notamment de photographier les reçus grâce à une application mobile reliée à un système infonuagique. Les données sont compilées automatiquement, puis analysées par des expert-comptables.

En ayant accès à l'état de leurs finances en temps réel, les chefs de PME seront ainsi en mesure de prendre des décisions éclairées rapidement. Operi? offre également aux entrepreneurs des conseils stratégiques personnalisés à l'année pour les aider à maximiser la profitabilité de leur PME.

Operi? fournit une gamme de services comptables complets qui permet de gagner du temps. Les entrepreneurs obtiennent :

Leurs états financiers mensuels;

Une gestion de paie automatisée;

Des comptes de dépenses, clients et fournisseurs organisés;

1 appel de conseil-croissance par mois par un expert-comptable de la firme;

L'application Receipt Bank qui permet de photographier des reçus avec son téléphone;

Des notifications de remises de taxes;

Leur rapport d'impôts annuel;

Etc.

Les services d'operi? sont accessibles à tous et le prix dépend du nombre d'employés et de transactions mensuelles. La plateforme est exclusivement exploitée par QuickBooks, la solution comptable en ligne numéro un au monde.

« Grâce à une collaboration avec QuickBooks d'Intuit Canada, Raymond Chabot Grant Thornton vient accroître la proximité entre les PME et les comptables. Le portrait financier ultra précis que dresse operi? permet à nos experts de prodiguer des conseils-croissance ciblés aux entreprises et d'être des partenaires d'affaires pour les entrepreneurs », a affirmé Pierre Garant, associé et leader national en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton et président d'operi?.

« Operi? a fait épargner 30 heures de travail par semaine à mon adjointe administrative. Elle peut maintenant se concentrer sur d'autres tâches importantes comme le développement des affaires », a souligné Christian Levesque, chef d'entreprise de LEVESQUE Stratégies et participant du test utilisateur d'operi?.

Raymond Chabot Grant Thornton entamera une tournée régionale auprès des entreprises dès l'automne afin de présenter son nouveau service.

« Nous sommes fiers de lancer un service aussi novateur et performant pour les entreprises. Raymond Chabot Grant Thornton a toujours su innover et adapter ses nombreux services aux besoins croissants des organisations d'ici. Nous sommes un partenaire de choix des entreprises créatrices de richesses et comptons le demeurer encore pendant très longtemps, a conclu Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) figure aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité. La force de la société repose sur une équipe de plus de 2 300 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici avec plus de 4 200 professionnels et quelque 140 bureaux au Canada dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Grant Thornton International Ltd offre à sa clientèle l'accès à l'expertise de sociétés membres et de sociétés représentantes dans plus de 130 pays, comptant au-delà de 47 000 professionnels.

