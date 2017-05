Postes Canada émet un timbre soulignant deux fêtes célébrées par les musulmans au Canada et partout dans le monde







Le timbre a été lancé lors d'événements organisés à Montréal et Richmond Hill.

OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un timbre soulignant l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, deux des plus importantes fêtes célébrées par les musulmans au Canada et partout dans le monde.

Le timbre a été dévoilé en compagnie de membres des communautés musulmanes à Montréal (Québec) et à Richmond Hill (Ontario). Montréal et la Région du Grand Toronto abritent plus de la moitié des musulmans du Canada, qui sont plus d'un million à vivre au pays.

Aïd al-Fitr

L'Aïd al-Fitr souligne la fin du ramadan, le mois durant lequel les musulmans jeûnent de l'aube au crépuscule, l'une des pratiques les plus distinctives de l'islam. L'Aïd al-Fitr, ou fête de la Rupture du jeûne, a lieu le premier jour de chawwal, le dixième mois du calendrier musulman (vers le 26 juin 2017 au Canada). Le timbre sera mis en vente un mois avant l'Aïd al-Fitr. Le jour de l'Aïd, de nombreux musulmans se rassemblent dans des mosquées ou des espaces ouverts où ils récitent une prière rituelle spéciale. Les fidèles revêtent leurs plus beaux vêtements, ornent leurs maisons de lumières, offrent des friandises aux enfants, et visitent des amis et des proches.

Aïd al-Adha

L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, commémore la volonté d'Abraham de sacrifier son fils en signe d'obéissance à Dieu. Cette fête marque également la fin du pèlerinage annuel du Hadj à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'Islam, qui se trouve à La Mecque, en Arabie saoudite. Elle se tient le dixième jour de dhou al-hijja, le douzième et dernier mois du calendrier musulman (vers le 2 septembre 2017, selon le moment où la nouvelle lune est visible). Comme durant les festivités de l'Aïd al-Fitr, les fidèles récitent des prières rituelles spéciales, prennent des repas copieux, visitent des amis et des proches, offrent des cadeaux et accomplissent des actes de charité.

Un motif inspiré de l'islam

Au coeur du motif se retrouve la phrase en arabe « Aïd Moubarak », qui se traduit en français par « Bonne fête de l'Aïd ». Elle figure sous un arc en tiers-point, qui symbolise la séparation entre l'espace sacré et le monde matériel dans la culture musulmane. Les bleus profonds et les tons chauds de doré et de jaune du timbre, ainsi que son motif géométrique, sont inspirés de l'architecture islamique. La nouvelle lune dans la partie supérieure du timbre représente le début de l'Aïd.

À propos du timbre

Conçu par Doreen Colonello et Erin Enns d'Entro Communications, et imprimé par Colour Innovations, ce timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur mesure 28 mm sur 35 mm. Il est imprimé en six couleurs et vernis, et il est offert en carnets de 10. L'oblitération Premier Jour porte la mention « Ottawa ON ». Un agrandissement encadré de collection est également offert.

Renseignements généraux : Timbres célébrant d'autres fêtes religieuses importantes

Postes Canada émet des timbres de Noël chaque année depuis 1964. Ces dernières années, l'un d'entre eux illustrait une image sacrée reflétant la foi chrétienne et l'autre, un thème plus profane.

Plus tôt cette année, Postes Canada et India Post ont décidé de produire la toute première émission conjointe de deux timbres soulignant le Diwali, la fête des Lumières célébrée par les hindous. Ils seront émis le même jour dans les deux pays à l'automne 2017. Postes Canada émettra également un timbre consacré à Hanoukka en l'honneur de la fête juive de huit jours qui a lieu en décembre. Ces célébrations commémorent la réinauguration du Temple à Jérusalem au deuxième siècle avant notre ère.

Les timbres consacrés à l'Aïd, à Diwali et à Hanoukka s'appuient sur la tradition de nos timbres de Noël. Ils témoignent de notre fierté de vivre dans un pays diversifié des points de vue religieux, culturel et traditionnel.

