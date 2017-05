La Journée mondiale Adventure of Humanity rassemble les principales organisations humanitaires internationales







Le 24 mai 2017, la Journée mondiale Adventure of Humanity rassemblera les principales organisations humanitaires internationales pour la paix dans le monde. La Journée mondiale Adventure of Humanity est soutenue par la famille de Michael Jackson, la Maison royale de Mandela, les moines tibétains du Dalaï-Lama et la famille Gandhi. La Soirée de gala annuelle pour la paix dans le monde sera organisée à la Villa Oxygène, 137 Avenue des Cactus, 06220 Vallauris, en France.

Dès 11h, les moines tibétains du Dalaï-Lama réaliseront un mandala de sable, une cérémonie tibétaine traditionnelle, et feront une prière pour la paix dans le monde depuis la Villa Oxygène. Richard Nilsson, président d'Adventure of Humanity, SAR le chef Mandela, Joe Jackson et Jermaine Jackson marqueront de l'empreinte de leur main une plaque en bronze pour le mur de la renommée de la Journée mondiale Adventure of Humanity.

Le dîner de gala commencera à 20h, avec un concert, des danses tibétaines et japonaises, ainsi que des défilés de mode. Parmi les musiciens participants, on notera la présence de Jermaine Jackson, Nicole Slack Jones, Alexandro Querevalú, Kurt Curro Savoy et bien d'autres encore. Parmi les personnalités ayant confirmé leur présence à la soirée, on peut citer Joe Jackson, Dieter Wiesner (manager de Michael Jackson lors de sa tournée HIStory), les moines tibétains du Dalaï-Lama, le chef Zwelivelile « Mandla » Mandela, Albert Konan Koffi, membres des Nations Unies, Junior Coimbra et Nicole Slack Jones, ambassadrice de l'UNESCO. La soirée de gala Adventure of Humanity est soutenue par Tara Gandhi.

Le projet Adventure of Humanity a été initié par Michael Jackson et Nelson Mandela en 1999. Michael Jackson effectuait deux concerts, un à Séoul et l'autre à Munich, dont les bénéfices étaient reversés au Nelson Mandela Children's Fund, à la Croix-Rouge et à l'UNESCO. Après la mort des deux icônes, SAR le chef Mandela, petit-fils et héritier du légendaire président Nelson Mandela, et Katherine et Joe Jackson, parents de Michael Jackson et créateurs de la première famille musicale au monde, acceptèrent que Richard Nilsson poursuive le projet Adventure of Humanity au nom des deux familles en 2015. Le projet Adventure of Humanity est entièrement soutenu par la famille Jackson et la Maison royale de Mandela.

Aujourd'hui, Richard Nilsson met en contact des personnalités internationales qui viennent apporter leur soutien au projet Adventure of Humanity, afin que des fonds puissent être levés et reversés à des organisations caritatives, leur permettant ainsi de poursuivre leur travail humanitaire.

AMOUR ET PAIX

http://www.adventureofhumanity.com

http://www.richard-nilsson.com

