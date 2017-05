CHINT Group tient un 7e forum de marketing international à Bangkok dans le but d'améliorer la coopération mondiale







BANGKOK, le 23 mai 2017 /CNW/ - CHINT Group (« CHINT »), une entreprise chinoise chef de file dans les domaines de la production d'équipement électrique industriel et d'énergie propre, a tenu son septième forum de marketing international à Bangkok, en Thaïlande, du 20 au 23 mai 2017. Ce rassemblement représente un pas en avant pour CHINT afin de réunir des partenaires dans les domaines de la vente et du marketing dans le but de partager des perspectives et de favoriser une coopération stratégique au niveau international.

Le forum, sur le thème de « New Drivers, New Opportunity, New Future », a permis de réunir plus de 200 partenaires mondiaux provenant de plus de 80 pays et régions, ainsi que des professionnels de fort calibre oeuvrant dans des domaines connexes. Les points saillants de l'événement incluent des discours-thèmes présentés par Cunhui Nan, président de CHINT Group, et Lily Zhang, vice-présidente de CHINT Electric, qui ont chacun partagé leurs réflexions sur le développement de l'entreprise et de sa stratégie internationale.

Lily Zhang déclare, « CHINT a connu une croissance rapide l'an dernier. Les recettes de ventes de CHINT Group ont atteint plus de 7 milliards de dollars US. Nous avons des participants actifs dans plusieurs projets énergétiques internationaux et nous examinons d'autres possibilités de marketing. Nous sommes très optimistes au sujet de l'avenir de CHINT. »

CHINT Group a également effectué le lancement de sa série de produits de nouvelle génération NEXT auprès de ses partenaires internationaux. La série représente une mise à niveau complète des produits électriques à basse tension présentement offerts par l'entreprise. Ces nouveaux produits ouvrent la voie à une nouvelle ère d'innovation technique et de créativité, ainsi qu'à l'adoption de processus de production intelligents à échelle mondiale.

Au sujet du forum, Abiy Mulat, un distributeur originaire d'Éthiopie, déclare, « Les nouveaux produits développés par CHINT ont fait augmenter les ventes en Éthiopie, en plus de permettre à CHINT d'y bâtir son image de marque. » Un autre distributeur de Norvège, Robert Tillerflaten, a également vanté les mérites de CHINT et avait invité ses clients à se rendre en Thaïlande afin d'être témoin des points forts de l'entreprise en matière de développement de la chaîne d'industrie entière et d'expansion mondiale, ainsi que des efforts qu'elle déploie dans le domaine de l'innovation technologique.

En plus du forum, l'entreprise a offert une visite de sa nouvelle usine énergétique en Thaïlande afin de mettre en lumière les efforts déployés par CHINT Group afin de développer ses opérations internationales suite à l'initiative Belt and Road de la Chine. Nan explique : « La Thaïlande est un pays important parmi les pays faisant partie de l'initiative Belt and Road; nous sommes en voie d'établir nos assises manufacturières, ainsi que nos centres de recherche et de vente en Allemagne, en Thaïlande et dans plusieurs autres pays afin de pouvoir distribuer nos produits d'énergie verte de façon plus efficace. »

À propos de CHINT Group

Fondé en 1984, CHINT Group est le plus grand fournisseur d'énergie propre et de solutions de gestion d'efficacité énergétique, avec le portefeuille de produits le plus complet en Chine, incluant des produits électriques de basse tension, de l'équipement et des services de transmission et de distribution d'énergie, des instruments et compteurs, des appareils pour édifices, des pièces d'automobile, des solutions d'automatisation industrielle, la production d'énergie photovoltaïque et la fabrication d'équipement. L'actif total de CHINT est évalué à plus de 7 milliards de dollars US et l'entreprise possède plus de 30 000 employés. Ses produits sont vendus dans plus de 130 pays et régions.

