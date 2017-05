Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 - 630 000 $ pour encourager l'engagement civique chez les jeunes







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce un soutien financier de 630 000 $ à l'Institut du Nouveau Monde (INM) pour lui permettre de poursuivre deux initiatives porteuses :

450 000 $ sur trois ans, pour la poursuite du programme CiViQc, plus précisément pour offrir les ateliers et conférences Politique 101 - Je suis politique et le Rendez-vous national des jeunes élus , qui vise à former et à inspirer les jeunes mobilisés au sein de leur conseil étudiant, et l'accélérateur d'innovations locales FabriQ à décliQ , des espaces d'échanges visant à créer des ponts entre les jeunes et les décideurs de leurs territoires.

qui vise à former et à inspirer les jeunes mobilisés au sein de leur conseil étudiant, et l'accélérateur d'innovations locales FabriQ à décliQ des espaces d'échanges visant à créer des ponts entre les jeunes et les décideurs de leurs territoires. 180 000 $, sur trois ans, pour les Écoles de citoyenneté, plus précisément l'École d'été, l'École d'hiver et l'École itinérante de l'INM.

Ces deux initiatives de l'INM sont prévues dans la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 et s'inscrivent dans l'axe de la Politique québécoise de la jeunesse portant sur la citoyenneté, pour une jeunesse engagée dans la culture, dans la communauté et dans la société.

Citations :

« Parce qu'il stimule la participation de la population à la vie démocratique depuis près de quinze ans, le tout dans le respect des valeurs de justice, d'inclusion sociale, d'ouverture, d'innovation et de démocratie, l'Institut du Nouveau Monde joue un rôle incontournable dans l'engagement civique de la jeunesse québécoise. Pour cette raison, il est non seulement un partenaire du Gouvernement du Québec, mais aussi un acteur essentiel du succès de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021. En familiarisant les jeunes avec le système politique et démocratique, grâce au programme CiViQc, de même qu'en organisant des activités visant à favoriser leur participation citoyenne, ce que permettent les Écoles de citoyenneté, l'INM contribue manifestement à former une jeunesse engagée et prête à bâtir un Québec juste et prospère. »

Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse

« La société québécoise a tout à gagner d'avoir des jeunes motivés et dynamiques, car ce sont les leaders et les entrepreneurs de demain. C'est pourquoi encourager la participation citoyenne et la démocratie chez les jeunes est essentiel pour notre gouvernement. L'Institut du Nouveau Monde est un partenaire de choix dans l'atteinte de cet objectif. Ensemble, continuons de soutenir notre jeunesse afin de lui donner les moyens de bâtir un Québec fort et prospère, une Nation à leur image. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« La participation active des jeunes à la démocratie m'a toujours tenu énormément à coeur. Cet élément est grandement tributaire du travail des organismes qui déploient des initiatives porteuses et captivantes pour nos jeunes dans cette optique, en plus de croire en eux. L'Institut du Nouveau Monde est l'un de ces acteurs essentiels à la formation d'une jeunesse désireuse de participer aux enjeux de notre société, et je salue son travail formidable. Je suis très fier de ce partenariat qui unit l'INM au Gouvernement du Québec et je suis persuadé qu'il en résultera, pour le Québec, une relève engagée. »

Jean Habel, député de Sainte-Rose

Faits saillants :

Le programme CiViQc offre aux jeunes de 15 à 17 ans des activités visant à leur fournir une meilleure connaissance des enjeux démocratiques et des possibilités d'engagement civique.

L'École d'été et l'École d'hiver offrent des activités délibératives permettant aux jeunes de 15 à 35 ans de proposer des solutions novatrices aux enjeux actuels de la société. L'École itinérante, quant à elle, consiste en un atelier donné dans des écoles secondaires partout au Québec pour fournir des notions de participation citoyenne aux élèves.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 17:47 et diffusé par :