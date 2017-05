Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu







GATINEAU, QC, le 23 mai 2017 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a émis aujourd'hui la déclaration suivante concernant un rapport publié par le Bureau administratif national du Canada en réponse à une plainte qu'il a reçue du Congrès du travail du Canada et de cinq organisations syndicales colombiennes. Dans cette plainte, on allègue que le gouvernement de la Colombie ne s'est pas conformé à ses obligations en vertu de l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la Colombie.

« Je suis heureuse que le Canada et la Colombie aient convenu de tenir des consultations ministérielles officielles et que nos pays travaillent ensemble sur des questions d'importance relatives au travail. En unissant nos efforts, nous pourrons veiller au respect des normes du travail en Colombie et à la protection des droits des travailleurs colombiens.

Nos fonctionnaires ont été chargés d'entreprendre les premières étapes des consultations en vue d'établir un plan d'action conjoint pluriannuel qui guidera la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des principaux domaines d'intervention. Je me réjouis à l'idée de travailler sur ce plan avec la nouvelle ministre du Travail de la Colombie, Griselda Janeth Restrepo, afin de veiller à ce que des progrès soient réalisés.

Grâce à nos activités de collaboration, nous pourrons faire le suivi d'une série de recommandations que le Bureau administratif national du Canada a faites au gouvernement de la Colombie en réponse à la plainte.

Dans l'esprit de coopération qui a toujours caractérisé la relation entre nos deux pays, je tiens à remercier l'ancienne ministre du Travail, Clara López, pour sa collaboration. Je suis déterminée à obtenir des résultats concrets en travaillant de pair avec la ministre Restrepo. »

