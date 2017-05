Programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l'aluminium - Le projet de l'Université du Québec à Chicoutimi retenu dans le cadre du premier concours







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le projet de l'Université du Québec à Chicoutimi, lequel vise le développement de surfaces d'aluminium anodisées à propriétés biocides, est l'un des projets retenus à la suite du premier concours du Programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l'aluminium, piloté conjointement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies. Le chercheur responsable de ce projet est M. X?Grant Chen. En tout, 900 000 $ seront accordés pour appuyer l'ensemble des projets.

Le député de Dubuc, M. Serge Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, lors d'une allocution prononcée à l'occasion du 6e Salon de la Vallée de l'aluminium en Affaires.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir, à hauteur de 300 000 $, le projet de l'Université du Québec à Chicoutimi, lequel contribuera à faire rayonner encore davantage l'image de marque de notre région, Vallée de l'aluminiumMD, un peu partout dans le monde. Nous en sommes très fiers. »

Serge Simard, député de Dubuc

« Par son appui à cette initiative porteuse, le gouvernement du Québec réitère son engagement à soutenir l'innovation et la croissance de la filière québécoise de l'aluminium. Ces projets de recherche faciliteront le transfert de technologies grâce au maillage et à la collaboration entre les chercheurs, les universités, les centres de recherche publics et les entreprises. Ils favoriseront également la formation de la relève dans le secteur de l'aluminium ainsi que la mise au point de nouvelles technologies et prépareront la venue de la prochaine génération de professionnels et de chercheurs. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe de 2 millions de dollars, le Programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l'aluminium découle de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium 2015?2025.

Cette stratégie vise à favoriser la croissance et le rayonnement de tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium 2015?2025, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/SQDA.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 18:00 et diffusé par :