De la rue à la Grande Bibliothèque - Un partenariat entre L'Itinéraire et BAnQ pour la mise en valeur du travail de création du groupe communautaire







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le mardi 23 mai 2017, à l'occasion d'une soirée hommage aux artisans de L'Itinéraire qui ont façonné l'entreprise à vocation sociale au cours des 25 dernières années, Luc Desjardins, directeur du Groupe communautaire L'Itinéraire, et Jean-Luc Murray, directeur de l'éducation et de la programmation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), ont fait l'annonce d'un nouveau partenariat entre les deux organisations. L'annonce a été faite en présence du maire de Montréal, Denis Coderre.

Dans ce contexte, BAnQ mettra en valeur et diffusera des publications ainsi que des contenus littéraires créés par les camelots de L'Itinéraire lors d'ateliers d'écriture à la Grande Bibliothèque. Les deux partenaires se sont également entendus sur la mise sur pied d'une série d'ateliers participatifs visant la création d'expositions qui se poursuivront jusqu'en avril 2020.

Prévue cet été, la première série d'activités comprendra des ateliers de photos qui mettront en valeur les perspectives des camelots à propos des quartiers avoisinant la Grande Bibliothèque et BAnQ Vieux-Montréal, deux des édifices de BAnQ. Les clichés et les points de vue des participants feront l'objet d'une exposition présentée à l'automne 2017.

Selon Luc Desjardins, directeur général de L'Itinéraire, « cette entente avec BAnQ marque un tournant pour le rayonnement de L'Itinéraire et la reconnaissance des créations des camelots en tant que partie du patrimoine documentaire du Québec. Cette collaboration est une première pour notre organisation et elle permettra aux camelots-participants de découvrir les collections de BAnQ tout en valorisant leurs connaissances et en soutenant leur créativité. »

« Ce partenariat novateur est la suite logique d'une récente collaboration avec L'Itinéraire qui s'est révélée très fructueuse et s'inscrit dans une série d'actions qui traduisent la volonté de BAnQ de s'impliquer au sein de la communauté afin de favoriser l'inclusion sociale », a indiqué Jean-Luc Murray, directeur de l'éducation et de la programmation de BAnQ.

De la rue à la Grande Bibliothèque

Pour marquer le coup, Sentinelles, un recueil des 100 plus beaux textes écrits par les camelots du très populaire journal de rue, a été officiellement dévoilé en présence des partenaires privés et publics, des camelots-participants et des médias. Il s'agit d'une oeuvre de collection dont les textes ont été sélectionnés par un jury. L'écrivaine Monique Proulx, présidente du jury et amie de L'Itinéraire, signe la préface du recueil :

« Ce livre est une oeuvre de beauté rédigée par de véritables écrivains. [...] C'est la vie qui prédomine avec éclat tout au long de ces quelque 200 pages, nous nourrissant d'histoires palpitantes, de témoignages douloureux ou grinçants, de parcours en dents de scie, de dénonciations, de cris du coeur, mais aussi d'imagination, de fantaisie et de leçons de sagesse percutantes. »

Publié à 600 exemplaires, Sentinelles a été imprimé par l'entreprise familiale montréalaise Katasoho. L'ouvrage sera en vente à compter de demain auprès de votre camelot au prix de 20 $, à L'Itinéraire ou en librairie.

Pendant quelques semaines, un exemplaire sur présentoir sera accessible pour consultation au rez-de-chaussée de la Grande Bibliothèque.

À propos de L'Itinéraire

Le Groupe communautaire L'Itinéraire s'est donné pour mission d'accompagner des personnes marginalisées, exclues du marché traditionnel du travail, ayant connu l'itinérance, la dépendance ou souffrant de problèmes de santé mentale. Au fil des ans, environ 2500 personnes ont amélioré leur qualité de vie par la rédaction et la vente du journal de rue montréalais.

À propos de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

