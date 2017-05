Québecor célèbre ses 15 ans de partenariat avec Les Correspondances d'Eastman







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Depuis maintenant 15 ans, Québecor est associée au festival littéraire Les Correspondances d'Eastman, qui a lieu cette année du 10 au 13 août dans la région de l'Estrie. Ayant pour porte-parole Dany Laferrière, l'événement accueillera plus de 50 écrivains. Ces derniers présenteront leurs oeuvres en prenant notamment part à des ateliers d'écriture et des séances de lecture publiques. Afin de contribuer au rayonnement du festival à l'échelle du Québec, l'entreprise offre une vaste campagne publicitaire à travers ses plateformes médiatiques, en plus d'un soutien financier à l'événement.

« Fortement engagée dans la promotion de la culture au Québec, Québecor valorise toutes les formes d'expression, dont bien sûr la littérature. Nous sommes donc fiers d'appuyer Les Correspondances d'Eastman, qui chaque année, met en lumière de façon originale et créative le talent de nos auteurs, et ce, afin d'aviver l'intérêt des lecteurs de toutes les générations pour le goût de l'écriture et de la littérature francophone », a souligné le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Depuis plus de 40 ans, Québecor oeuvre dans l'univers du livre. L'entreprise compte 19 maisons d'édition, en plus de ses activités dans les domaines de la diffusion et de la distribution. En soutien à la littérature québécoise, Québecor est fière d'être partenaire de nombreux événements et organismes tels que le Festival international de la Poésie de Trois-Rivières, la Fondation du Centre des auteurs dramatiques, le Salon du livre de la Côte-Nord et le Prix littéraire des collégiens.

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

