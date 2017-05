Mission du premier ministre en Israël et en Cisjordanie - 15 nouveaux partenariats pour propulser le Québec dans l'économie du 21e siècle







TEL-AVIV, ISRAËL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - En marge d'un déjeuner économique sur l'entrepreneuriat et l'innovation, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce Canada-Israël, quinze ententes ont été signées entre des organismes québécois et israéliens. Étaient présents à cette activité la délégation d'affaires québécoise de même que de nombreux invités israéliens des milieux d'affaires, de la recherche, de l'innovation, de l'éducation et de la culture étaient présents.

L'Université de Tel Aviv a notamment renouvelé des ententes de coopération en recherche et en échange étudiant avec l'Université McGill.

Par ailleurs, le président de l'Université de Tel Aviv, Joseph Klafter, a profité du passage du premier ministre pour lui remettre le Prix du Président. Ce prix « est un témoignage de reconnaissance de son statut de neurochirurgien respecté, d'universitaire et d'homme d'État; de son dévouement envers les Québécois et les valeurs reconnues de la fonction publique; de son engagement en faveur de la médecine et en matière de politique de santé, tant sur le plan national qu'international, engagement dûment rempli dans l'exercice de diverses fonctions clés; pour ses efforts inlassables dans le renforcement du statut de la province de Québec au sein de la communauté internationale, notamment par l'établissement de relations bilatérales plus étroites avec Tel-Aviv et Israël qui l'ont conduit à diriger la première mission économique officielle en Israël d'un premier ministre québécois en fonction; et de son amitié envers l'État d'Israël et le peuple juif. »

Le premier ministre a ensuite participé à un événement organisé par la Fondation Azrieli et l'Université de Tel Aviv pour souligner la construction future du pavillon de l'École d'architecture David Azrieli, un architecte, philanthrope et promoteur immobilier israélo-canadien.

Citations :

« Les membres de notre délégation québécoise créent des partenariats qui permettront de bâtir une relation durable avec leurs vis-à-vis israéliens. L'objectif de cette mission était d'accélérer la prise de contacts et d'échanges avec un pays reconnu mondialement pour sa capacité à innover dans le contexte d'une économie mondiale en constante évolution. Au-delà des politiques mises en place et des investissements annoncés par notre gouvernement pour soutenir la transformation de l'économie québécoise, nous démontrons à nouveau que notre Plan économique donne des résultats pour le Québec. C'est une bonne nouvelle pour nos jeunes, nos travailleurs et toutes nos régions. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Ce déjeuner-conférence a permis de mettre en lumière les forces du Québec et d'Israël en matière d'entrepreneuriat et d'innovation et d'ouvrir la voie à des collaborations porteuses pour nos deux territoires. Le Québec est prêt à collaborer avec Israël et se donne les moyens nécessaires pour être un partenaire de choix, notamment grâce à des leviers stratégiques comme le futur Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat et la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Les annonces d'aujourd'hui reflètent d'ailleurs le grand dynamisme de notre écosystème de la recherche et de l'innovation et seront prometteuses pour les relations entre le Québec et Israël. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

La cérémonie de signatures et d'annonces liée au déjeuner-conférence auquel le premier ministre a pris part a permis le renouvellement et la concrétisation de différentes ententes :

Partenariat en recherche et développement entre Renewz et l'Université de Tel Aviv :



Collaboration dans le secteur des technologies environnementales (nouvelle technologie éolienne verticale).





La technologie éolienne verticale est prometteuse pour le développement d'un réseau énergétique autonome.



Protocoles d'entente entre l'Université McGill et l'Université Ben Gurion :



Signature de trois accords : renouvellement de l'entente générale de coopération; renouvellement de l'accord bilatéral d'échange étudiant; création d'un programme conjoint de 3 e cycle.

Annonce de deux projets de recherche conjoints entre l'Université Concordia et l'Université Ben Gurion :

« La technophobie, le technostress et la technocréativité lors du vieillissement » et « L'intimité et l'Internet des objets ».



Nouvelle entente de collaboration entre l'Université Concordia (incubateur d'entreprises District 3) et Technion (Bronicon Entrepreneurship Program) :



Permettra à de jeunes entrepreneurs de réaliser des échanges entre établissements.



Entente de collaboration en recherche entre Génome Québec et la Faculté d'agriculture de l'Université hébraïque :



Première entente de collaboration entre ces deux établissements visant des projets conjoints dans le secteur agroalimentaire.



Annonce des projets retenus dans le cadre du premier appel de projets conjoints en imagerie biomédicale entre les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Espace de l'État d'Israël (MSTE) :



L'appel à projets ciblait trois thèmes de recherche : l'imagerie cérébrale, l'imagerie in vivo et les comportements animaliers ainsi que l'optogénétique.





La contribution des FRQ pour le programme est de 450 000 $ sur trois ans pour les chercheurs québécois. Le MSTE contribue pour un montant équivalent pour les chercheurs israéliens.



Entente entre le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies et l'Université de Tel Aviv :



Création d'un programme d'échange étudiant en génie ou en informatique.



Annonce d'un montant de 200 000 $ pour des bourses d'excellence offertes à des étudiants israéliens par le Gouvernement du Québec.



Annonce d'un protocole d'entente sur cinq ans dans les domaines de collaboration scientifique entre l'Université McGill et l'Université hébraïque.



Annonce d'un renouvellement d'une entente de coopération pour les échanges universitaires et la réalisation de recherches conjointes entre l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal et l'Université hébraïque de Tel Aviv .

Signature d'une entente de coopération en services juridiques entre Dunton Rainville et Yehuda Raveh and Co. Par ce partenariat, les deux bureaux d'avocats seront en mesure d'offrir des services juridiques permettant aux entreprises québécoises et israéliennes d'obtenir des services juridiques sur ces deux marchés à la fois.

Signature d'entente entre Urban Aeronautics et Canada's Flight Test Center of excellence (3C). L'objectif de ce partenariat est d'explorer les opportunités pour la technologie aérodynamique avancée Frankrfat. Les technologies d'aéronautique d'Urban's Fancraft conduiront à une nouvelle famille d'avions, proprement adaptés aux milieux urbains.

Le renouvellement de l'entente signée entre l'Université McGill et l'Université de Tel Aviv en recherche et en mobilité étudiante vise :

Des échanges étudiants en management et en droit.





Le soutien à des projets de partenariat en neurosciences avec le Adams Super Center for Brain Studies.

Résumé du programme de la délégation québécoise pour le 23 mai :

Visite et présentation du centre entrepreneurial StarTAU (Université de Tel?Aviv)

L'Université de Tel Aviv est la plus grande université d'Israël. Elle compte 30 000 étudiants et 160 000 diplômés. Le centre entrepreneurial de l'université, StarTAU, permet d'accompagner de jeunes entrepreneurs d'Israël et de partout dans le monde dans leurs démarches pour démarrer une entreprise.

Déjeuner-conférence et panel

Événement phare de la mission qui réunira l'ensemble de la délégation québécoise et de plusieurs invités israéliens des milieux d'affaires, de la recherche, de l'innovation, de l'éducation et de la culture.

Panelistes québécois : le premier ministre du Québec, Philippe Couillard , Sylvain Carle , Associé chez Real Ventures et directeur général de FounderFuel.

, , Associé chez Real Ventures et directeur général de FounderFuel. Panélistes israéliens : Rami Beracha , fondateur de Sosa et partenaire principal chez Pitango Venture Capital.

Visite et présentation de Google Tel Aviv

Google Tel Aviv présentera, lors de la visite de la délégation, leur écosystème à partir duquel plusieurs avancées en résolution de problèmes complexes ont été réalisées. C'est d'ailleurs dans leurs installations en Israël que fut développé Waze, Google Autocomplete and Person Finder. Leurs bureaux de 8 000 pieds carrés situés au 8e étage de la tour Electra comportant des espaces créatifs voués à la collaboration accueillent entre autres un incubateur pour les jeunes entrepreneurs innovants.

Visite et rencontre chez Games IS

Association de l'industrie des jeux vidéo en Israël qui a le mandat de coordonner le développement de ce secteur.

Salon MIXiii BIOMED

Le salon MIXiii BIOMED représente une tribune de choix pour mettre en valeur les entreprises et les organismes québécois du secteur des sciences de la vie. Quelque 6 000 visiteurs y sont attendus du 23 au 25 mai 2017. Une vingtaine de participants de la mission y prennent part.

