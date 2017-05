La ministre Chagger conclut une visite fructueuse aux États-Unis







Cette visite souligne la force du partenariat économique qui existe entre le Canada et les États-Unis

CHICAGO, le 23 mai 2017 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis jouissent de la relation la plus longue, la plus pacifique et la plus mutuellement profitable entre deux pays au monde. L'intégration de nos économies est source de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière. Voilà le message qu'a livré la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, au terme de sa visite de deux jours à Toledo, en Ohio, et à Chicago, en Illinois.

La ministre Chagger s'est d'abord rendue à Toledo, où elle a participé à une table ronde portant sur les échanges commerciaux entre le Canada et l'Ohio au port de Toledo. Elle a ensuite prononcé un discours sur l'importance des relations commerciales canado-américaines, puis a participé à un débat d'experts organisé conjointement par le conseil des administrations de la région métropolitaine de Toledo (Toledo Metropolitan Area Council of Governments) et par le partenariat pour la croissance régionale de Toledo (Toledo Regional Growth Partnership).

La ministre Chagger a également rencontré la mairesse de Toledo, Paula Hicks-Hudson, et la membre du Congrès, Marcy Kaptur. Lors de ces rencontres, la ministre a souligné la force des relations commerciales qui existent entre l'Ohio et le Canada. Elle a conclu son voyage à Toledo par une visite de NatureFresh Farms, une entreprise canadienne dont le siège social est à Leamington, en Ontario, et qui construit en ce moment un complexe de serres de 175 acres en Ohio.

La ministre Chagger s'est ensuite rendue à Chicago, en Illinois, où elle a rencontré des représentants locaux et d'État, ainsi que des innovateurs canadiens et américains.

Elle a rencontré la gouverneure adjointe de l'Illinois, Leslie Munger, le maire de Chicago, Rahm Emanuel, et des membres du personnel de niveau supérieur du sénateur de l'Illinois, Dick Durbin.

De plus, elle a visité MATTER Chicago -- un incubateur d'entreprises de soins de santé à but non lucratif -- où elle a participé à une table ronde et a discuté du rôle dynamique que jouent les petites entreprises en matière d'innovation. La ministre Chagger était accompagnée du ministre du Développement économique et du Commerce de l'Alberta, l'honorable Deron Bilous.

Pendant son passage à Chicago, la ministre s'est aussi fait interviewer lors de l'émission radio Worldview, de la station WBEZ, membre local du réseau National Public Radio, et lors de l'émission radio Roe Conn Show, de la station WGN Radio Chicago.

Citation

« J'ai eu beaucoup de plaisir à visiter Toledo et Chicago et à rencontrer des partenaires locaux pour discuter de l'importance des relations canado-américaines. Les échanges commerciaux entre nos deux pays sont équilibrés, équitables et mutuellement avantageux. Ces liens solides sont le reflet de l'étroite intégration de nos économies et nous permettent de mieux concurrencer avec le reste du monde. Nous espérons pouvoir continuer de collaborer avec nos amis américains afin de trouver des solutions qui permettront de créer des emplois et de favoriser la croissance dans nos deux pays -- et de créer davantage d'occasions pour la classe moyenne et ceux qui s'efforcent d'en faire partie. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger



Les faits en bref

Le Canada achète davantage de produits aux États-Unis que n'importe quel autre pays. Près de 9 millions d'emplois aux États-Unis sont directement tributaires du commerce et des investissements entre nos deux pays.

Treize États américains et sept provinces et un territoire canadiens longent la frontière canado-américaine, qui est la frontière internationale la plus longue au monde.

La zone de libre-échange nord-américaine est région économique la plus grande au monde. Ce marché régional représente 470 millions de consommateurs et est évalué à 19 000 milliards de dollars américains. La production économique totale de cette région représente plus du quart du PIB mondial.

Les États-Unis sont la principale destination pour les exportations des petites et moyennes entreprises canadiennes (PME). On estime à 11,8 % le nombre de PME canadiennes qui exportent des produits, et environ 90 % d'entre elles exportent aux États-Unis.

En 2015, des biens et des services d'une valeur approximative de 2 milliards de dollars américains ont été échangés chaque jour de part et d'autre de la frontière.

Chaque dollar de marchandises que les États-Unis importent du Canada représente environ 25 cents en intrants américains. Lorsque les Américains achètent des produits canadiens, ils achètent également des produits américains.

