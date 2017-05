CGI participera à la Scotiabank Media and Technology Conference le 25 mai à Toronto, en Ontario







Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

www.cgi.com/nouvelles

MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - François Boulanger, vice-président exécutif et chef de la direction financière et Lorne Gorber, vice-président exécutif, communications et relations avec les investisseurs de CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), feront une présentation à l'intention des investisseurs lors de la Scotiabank Media and Technology Conference le 25 mai à Toronto.



La présentation débutera à 10 h 25 (HAE) et sera diffusée en direct sur le site Web de CGI à www.cgi.com. Une version archivée sera offerte par la suite sur le site Web de CGI à la section « Investisseurs » sous l'onglet « Résultats et conférences ».

À propos de CGI

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 70 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com.

SOURCE Groupe CGI inc.

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 16:23 et diffusé par :