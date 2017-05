Avis aux médias - La ministre Chagger fera état de sa visite de deux jours aux États-Unis







OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, tiendra une téléconférence à l'intention des médias pour faire état de sa visite de deux jours aux États-Unis.

Pendant sa visite, la ministre Chagger a rencontré des représentants locaux et des représentants d'État, ainsi que des intervenants canadiens et américains qui dépendent du commerce transfrontalier pour augmenter leur chiffre d'affaires et créer des emplois. La ministre a également souligné l'importance des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, de même que des effets mutuellement avantageux d'un commerce bilatéral équilibré et équitable.

Date : Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 12 h 45 HNE



Information sur

la téléconférence : 613-960-7519 / 1-877-413-4814

Mot de passe : 2650813#

