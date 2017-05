Québec et la Société de transport de Montréal annoncent la mise en service d'autobus 100 % électriques, dans le cadre de Cité Mobilité







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dès demain seront mis en service client à Montréal des autobus entièrement propulsés à l'électricité. C'est dans le cadre du projet Cité Mobilité que trois autobus circuleront afin que se poursuivent les observations sur la technologie en situation réelle d'exploitation. Ces véhicules ont été acquis par la Société de transport de Montréal (STM) conformément à un engagement financier de 11,9 millions de dollars du gouvernement du Québec, provenant du Fonds vert. Ce projet découle du Plan d'action en électrification des transports 2015-2020.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, M. Philippe Schnobb, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Nova Bus, qui a réalisé la conception de ces autobus, membre du Groupe Volvo basé à Saint-Eustache, accompagnera et soutiendra techniquement la STM tout au long de l'évaluation du projet.

Citations :

« Ce projet est un bel exemple de la synergie que nous voulons mettre en place pour faire du Québec une plaque tournante de l'électrification des transports. Cité Mobilité met en valeur la créativité, l'ingéniosité et la culture d'innovation de nos entreprises. De plus, ces autobus, de conception québécoise, permettront à la Société de transport de Montréal de poser les premiers jalons de l'électrification de son parc de véhicules et aux usagers de constater les bénéfices des déplacements propulsés par l'électricité. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Par l'entremise du Fonds vert notamment, le gouvernement soutient de façon importante l'électrification des transports, dont les visées sont à la fois environnementales, sociétales et économiques avec l'amélioration de la qualité de l'air, la stimulation de l'industrie, la création d'emplois et l'innovation. Dans un contexte de lutte mondiale contre les changements climatiques, le Québec doit accélérer sa transition vers l'économie du 21e siècle, plus sobre en carbone et axée sur l'innovation. La société québécoise possède plusieurs atouts, particulièrement une source d'électricité propre, afin de créer un environnement encore plus moderne, prospère et vert pour assurer une meilleure qualité de vie à nos enfants et aux générations futures. Faisons-le pour eux. »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La mise en service des premiers autobus entièrement électriques dans les rues de la métropole constitue un jalon important pour réaliser notre transition vers davantage de déplacements en mode électrique à Montréal. En tant que première ville nord-américaine à s'engager dans le projet Cité Mobilité, notre objectif est clair : faire de Montréal la capitale de l'électrification des transports. En plus d'offrir une mobilité plus durable aux Montréalais, cette initiative est un puissant levier pour développer un nouveau pôle industriel générateur d'emplois et cadre parfaitement avec notre volonté de faire de la métropole un véritable laboratoire en mobilité électrique, avec la mise sur pied de l'Institut de l'électrification et des transports intelligents. »

Denis Coderre, maire de Montréal

« La STM est fière d'être la première société de transport nord-américaine à participer à Cité Mobilité, un programme qui regroupe l'expertise des acteurs publics et privés autour d'un projet commun d'électrification des transports. Nous voulions contribuer aux efforts gouvernementaux et municipaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'électrification des transports afin d'améliorer la qualité de vie dans nos communautés. En ce sens, la STM a pour objectif d'acheter que des bus électriques à partir de 2025 avec les meilleures technologies disponibles. »

Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

« Cité Mobilité est un programme qui est déjà implanté ailleurs dans le monde, dans des villes innovantes qui proposent des solutions efficaces, sécuritaires et durables. Nova Bus est extrêmement fière de contribuer à ce mouvement pour faire de Montréal la toute première ville nord-américaine à en bénéficier. Cette collaboration avec nos partenaires illustre tout le savoir-faire québécois déployé au service de la métropole. »

Martin Larose, vice-président du Bureau de gestion de projet de Nova Bus

Faits saillants :

Le projet Cité Mobilité :

est une initiative de Volvo et de sa division nord-américaine, Nova Bus;

est déployé dans plusieurs villes, et Montréal est la première ville nord-américaine à y prendre part;

vise à faire de Montréal une vitrine de démonstration pour les technologies associées à l'électromobilité en réunissant les acteurs clés du secteur de la mobilité durable, tant privés que publics;

comprend l'installation de deux stations de recharge rapide par conduction pour la mise en service de trois autobus Nova Bus entièrement électriques sur la ligne 36-Monk.

Le Plan d'action en électrification des transports 2015-2020 a pour cibles :

l'atteinte d'un objectif de 100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés au Québec;

la réduction de 150 000 tonnes d'émissions annuelles de gaz à effet de serre produites par les transports, contribuant ainsi aux objectifs de lutte contre les changements climatiques du Québec et de qualité de l'air;

la réduction de 66 millions de litres de carburant consommés annuellement au Québec;

5 000 emplois dans la filière des véhicules électriques et des investissements totaux de l'ordre de 500 millions de dollars.

Le Fonds vert

Le Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, finance les mesures du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui se décline en plus de 150 actions dans les secteurs clés de l'économie québécoise, dont celui des transports. Ce plan vise notamment à soutenir le transport collectif et actif, l'efficacité énergétique et l'innovation technologique dans tous les modes de transport. Soulignons que le Fonds vert contribue, à près de 255 millions de dollars sur cinq ans, à la mise en oeuvre du Plan d'action en électrification des transports 2015-2020, ce qui représente 60 % de son budget total.

