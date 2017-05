Le Parc olympique présente Depuis 1976, une exposition relatant les 40 ans d'histoire événementielle du Stade olympique de Montréal







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Parc olympique de Montréal inaugure officiellement son exposition permanente intitulée Depuis 1976, relatant les 40 ans d'histoire événementielle du Stade olympique, au Hall touristique de la Tour de Montréal.

Cette exposition offerte aux visiteurs d'ici et d'ailleurs, comporte de nombreuses images d'archives retraçant l'histoire et les grands moments du mythique Stade olympique, depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Elle comprend notamment de nombreuses photos inédites, des archives vidéo, du contenu numérique interactif et même des reconstitutions de mobilier, vous permettant d'apprécier les différentes dimensions de l'héritage du Parc olympique.

« Le Parc olympique et ses équipements font partie de l'histoire intrinsèque de Montréal et cette exposition tombe à point nommé pour le 375e anniversaire de notre métropole », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Montréal possède une grande histoire sportive, amorcée au début du XXe siècle. Le Parc olympique et la présentation des Jeux de Montréal représentent un moment fort de l'histoire de notre métropole, qui, rappelons-le, a présenté sa candidature cinq fois avant d'obtenir les Jeux olympiques. La richesse de l'endroit mérite d'être mise de l'avant et cette exposition permanente permettra aux visiteurs de prendre la mesure de ce que représente le Parc olympique pour les Montréalais et les Québécois ».

Des artéfacts inestimables du Musée du Panthéon des sports

Grâce à la précieuse collaboration du Panthéon des sports du Québec, l'exposition Depuis 1976 dévoile pour la première fois au public une partie de sa collection d'artéfacts, dont plusieurs souvenirs des Expos, tels que le chandail de Gary Carter, ainsi que ceux de personnalités sportives s'étant illustrées dans diverses disciplines, dont notamment la plongeuse Sylvie Fréchette et le quart-arrière des Alouettes Anthony Calvillo. Une mise en scène interactive avec projection de visages d'athlètes et annonceurs sportifs de renom viennent compléter le tout, offrant aux visiteurs une mise en contexte immersive et instructive.

« La préfiguration du Musée du Panthéon des sports du Québec à la Tour de Montréal dévoile tout le potentiel de l'endroit comme site de prédilection pouvant accueillir des expositions d'envergure », renchérit M. Labrecque. « Le site du Parc olympique abrite à la fois l'Institut national du sport du Québec, ainsi que les institutions muséales d'Espace pour la vie. C'est un centre névralgique où se côtoient le sport, la science et l'histoire et dont les possibilités sont infinies. Nous remercions le Panthéon des sports du Québec de nous avoir prêté une partie de leur précieuse collection, mettant à l'honneur notre héritage sportif », conclut-il.

L'exposition Depuis 1976 est présentée au Hall touristique de la Tour de Montréal. Elle est ouverte au public du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h, et à compter du 1er juin, les lundis, de 13 h à 17 h.

Tarifs

Adulte : 18,50 $ (15,00 $ pour les résidents du Québec) Aîné : 16,25 $ (13,25 $ pour les résidents du Québec) Étudiant : 14,50 $ (11,50 $ pour les résidents du Québec) Enfant (5 à 17 ans) 9,25 $ (7,50 $ pour les résidents du Québec) Famille (2 adultes et un max. de 3 enfants) 45,00 $ (35,00 $ pour les résidents du Québec)

À propos du Parc olympique

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life.

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec qui peut accueillir des événements de grande envergure. En 2016, le Stade a été occupé pendant 178 jours (incluant le montage, la tenue de l'événement et le démontage), et a accueilli plus de 340 000 visiteurs.

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique.

Pour son 40e anniversaire, le Parc olympique salue le travail de ses artisans et des bâtisseurs qui ont contribué à la construction de cet important équipement, en plus de mettre de l'avant l'héritage olympique, sportif et culturel du lieu, et d'assurer la pérennité de l'héritage historique et patrimonial de ses installations pour les générations futures.

