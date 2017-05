Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan appuient des travaux de 6,4 millions de dollars visant l'agrandissement du réseau de traitement des eaux usées de Balgonie







BALGONIE, SK, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan sont déterminés à investir dans les infrastructures locales qui offrent aux Canadiens et à leurs familles un accès à des services fiables et modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de répondre à leurs besoins. Ces investissements assurent la protection de la santé et du mieux-être des résidents, la protection des cours d'eau de la province et la préservation des écosystèmes locaux.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; et Don McMorris, député provincial d'Indian Head-Milestone, au nom de l'honorable Donna Harpauer, ministre des Relations gouvernementales, ont annoncé un financement estimé à 6,4 millions de dollars pour l'agrandissement du réseau de traitement des eaux usées de Balgonie, afin de mieux desservir la collectivité et d'assurer sa croissance continue.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan verseront chacun une contribution maximale de 1,5 million de dollars pour le projet aux termes des projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales territoriales (PNR-VIPT) du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La Ville de Balgonie fournira le reste du financement.

Le projet comprend l'agrandissement du système de l'étang d'épuration et d'irrigation existant, ainsi que l'exécution de travaux connexes, afin d'améliorer tout le système de traitement des eaux usées et de protéger l'environnement. Une fois terminé, le projet appuiera la croissance économique et la croissance de la population de la collectivité en permettant d'offrir des services à 6000 résidents potentiels. Les travaux devraient commencer dès le début de l'été.

Citations

« Les investissements que nous effectuons dans les infrastructures entraîneront des avantages pour les Canadiens pendant de nombreuses années, à la fois en favorisant dès maintenant la croissance économique et la création d'emplois pour les gens de la classe moyenne et en jetant les bases d'une croissance durable pour l'avenir. Ce projet permettra de protéger l'environnement local de Balgonie, tout en appuyant la croissance de la collectivité dans les décennies à venir. »

L'honorable Ralph Goodale,

ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est déterminé à investir dans les infrastructures essentielles qui favoriseront la croissance des collectivités et qui permettront d'accroître la qualité de vie des citoyens en améliorant les réseaux locaux de traitement des eaux usées, pour faire en sorte que notre formidable province demeure forte. »

Don McMorris,

Député provincial, Indian Head-Milestone,

au nom de l'honorable Donna Harpauer, ministre des Relations gouvernementales

« La Ville de Balgonie se réjouit du financement versé par les gouvernements fédéral et provincial pour cet important projet, qui est nécessaire pour permettre à notre collectivité dynamique de poursuivre sa croissance puisque notre réseau actuel de traitement des eaux usées a presque atteint sa capacité maximum. »

Frank Thauberger,

maire de Balgonie

