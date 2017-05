Les sociétés produisant des jeux ont-elles permis au public de devenir des testeurs de l'ombre ? Gaming IQ se penche sur la question







LONDRES, May 23, 2017 /PRNewswire/ --

Dans un secteur où une sortie tardive peut coûter des millions à un studio, les jeux sont souvent diffusés malgré les bogues. Il semblerait que dans la pratique, si la communauté des joueurs en fait suffisamment grand cas, ces bogues seront réparés.

Permettre au public de déceler des bogues qui sont censés être dissimulés dans les versions de jeu ou utiliser des démos et des options d'adhésion bêta, devient de plus en plus risqué à l'époque des forums de jeux, des examens méta-critiques et des Jouons-le-jeu (Let's-Play-ers) connus.

En amont du forum Game QA and Localisation Europe 2017, Gaming IQ s'est entretenu avec des experts en contrôle qualité des jeux, pour savoir comment et pourquoi l'on accepte que ces « ratés » atteignent le marché et ce que l'avenir réserve aux testeurs en contrôle qualité. L'article, Gamers INC! When the Public Black Box Test Games se plonge dans :

Le poids du débutant

Lorsque les joueurs découvrent des bogues dans les nouvelles versions, il ne se font pas attendre pour incriminer les testeurs en contrôle qualité. Un testeur en contrôle qualité ayant plus de cinq ans d'expérience explique que, « n'importe quel débutant en contrôle qualité peut déceler ces bogues. Mais comme ils sont dans leur quasi-totalité considérés comme un problème de faible priorité C et D (cela ne bloque pas le jeu, n'a pas d'incidences majeures sur le jeu), ils auront tendance à le relever et à y renoncer (cela prend trop de temps, n'en vaut pas la peine, cela réclame de réexporter l'ensemble de la carte, etc.). »

Le syndrome du testeur contre la folie du public

Les joueurs de la boîte noire gagnant en expérience en matière de test, nous arrivons au danger de la vision étriquée ou du redouté syndrome du testeur. Il s'agit d'une forme de cécité d'inattention, où un testeur en contrôle qualité commence à jouer à un jeu en allant d'un endroit à l'autre, en fonçant sur les murs et à tester et exploiter simplement chaque recoin d'un système sans logique et sans en tirer avantage.

Les leçons tirées des tests de compatibilité

Un testeur en contrôle qualité de la boîte noire déjà dans le secteur du jeu connaît probablement les tests de compatibilité. Néanmoins, une grande quantité des plaintes sur les jeux de bureau concerne encore la façon lisse dont le jeu fonctionne sur les ordinateurs des joueurs. Floyd Billings, responsable adjoint en contrôle qualité pour Sony Entertainment, a souligné pour Gamedev.net que, « la plupart des jeux réalisés par Blizzard (par ex. Diablo, Diablo II, WoW, StarCraft) n'ont pratiquement pas de bogues car Blizzard n'hésite pas à reporter de six mois un jeu en vue de le finaliser. »

Supprimer le joueur ? L'automatisation en matière de jeux

Que se passe-t-il si vous éliminez totalement l'élément humain du test ? L'automatisation fait son chemin dans les tests de jeux vidéo. Elle est fiable, méthodique et rapide, alimentant le thème central du progrès technologique contre le progrès humain dans le secteur du jeu.

Conclusions : méfiez-vous du public et maintenez le contrôle qualité dans la boîte noire

Les sociétés produisant des jeux peuvent-elles les diffuser sans un contrôle qualité adéquat et compter sur les retours de ceux qui les achètent ? Fera-t-on appel à l'automatisation pour éliminer le facteur humain du syndrome du testeur ? Ce qui est très clair, c'est que même si un joueur invétéré peut être proche d'un emploi de testeur en contrôle qualité, lorsque les joueurs passionnés sortent ensemble le vitriol, les conséquences sur la réputation de la société se font plus sentir que leur manque de connaissance.

L'article complet peut être téléchargé ici ou demandé par courriel. Les personnes souhaitant participer au forum Game QA and Localisation Europe 2017 trouveront les informations pour l'inscription sur le site officiel de l'événement : http://www.gameqaloc.com/europe.

Contact médias : Jane Cook, téléphone : +44(0)207-036-1300, courriel : enquire@iqpc.co.uk

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 15:49 et diffusé par :