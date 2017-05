Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour permettre au public de louer les espaces multifonctionnels du Manège militaire Voltigeurs de Québec







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde de l'importance à ses édifices patrimoniaux et investit pour s'assurer de les préserver pour les générations futures.

À la suite d'un appel d'offres, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd'hui, au nom de Services publics et Approvisionnement Canada, l'attribution d'un contrat à l'entreprise George V service de banquets et traiteur, pour gérer les espaces multifonctionnels du Manège militaire Voltigeurs de Québec.

L'entreprise George V service de banquets et traiteur aura le mandat de gérer la salle multifonctionnelle, le foyer et le hall commémoratif. Elle fournira des services de gestion, de promotion et d'optimisation des espaces multifonctionnels, incluant la supervision des événements et la sélection des équipes de personnels et des traiteurs. L'entreprise chargée de la gestion des espaces multifonctionnels versera au gouvernement une partie de ses profits.

Tout l'espace du bâtiment central du Manège, qui était la salle d'exercice avant l'incendie, deviendra une grande salle multifonctionnelle qui pourra servir à la tenue d'activités communautaires, culturelles et sociales. D'une superficie d'environ 2 000 m², elle pourra accueillir simultanément environ 1 300 personnes, ou pourra être divisée en deux sections selon les besoins, et comportera une scène amovible. Cette salle sera conçue à la fine pointe de la technologie, et une importance sera accordée à la qualité de l'acoustique puisqu'elle servira entre autres à la tenue d'événements.

Le hall commémoratif servira de hall d'accueil pour le public et de locaux permettant de commémorer l'histoire militaire du Manège et des Voltigeurs. Le Manège comportera également un foyer contigu à la salle principale, à l'arrière du bâtiment, avec vue sur les plaines d'Abraham.

Citations

« Après l'incendie de 2008, d'importants travaux ont dû être effectués pour redonner à ce joyau toute sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, grâce à l'attribution de ce contrat, je me réjouis que la population de la région de Québec puisse de nouveau avoir accès à ce lieu phare. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec

« Cette entente permettra au grand public d'assister à divers événements dans le Manège militaire et ainsi de pouvoir admirer la richesse historique et architecturale de cet édifice patrimonial. Elle stimulera également l'économie en contribuant à la création d'emplois dans le secteur de l'événementiel à Québec ».

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le George V service de banquets et traiteur désire positionner le Manège dans l'offre globale d'espaces multifonctionnels de la région de Québec à des fins événementielles, touristiques, d'affaires et de congrès ainsi qu'aux besoins communautaires. L'équipe travaillera en étroite collaboration avec la Fondation des Voltigeurs (9e bataillon) afin de mettre en valeur le hall commémoratif dédié à l'histoire des Voltigeurs.»

Alain Girard

Président, Le George V service de banquets et traiteur

Les faits en bref



Les espaces multifonctionnels seront disponibles en location à partir du printemps 2018.

La reconstruction du Manège militaire a débuté à l'été 2015.

Les travaux sur l'enveloppe du Manège se termineront à l'été 2017, puis les travaux se poursuivront à l'intérieur de l'édifice pour le préparer à l'occupation.

Liens connexes

Reconstruction du Manège militaire Voltigeurs de Québec

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 15:20 et diffusé par :