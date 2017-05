Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif - Le gouvernement du Québec confirme une aide financière de plus de 136 000 $ dans la région de la Mauricie







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 136 156 $ au Service d'intégration au travail (SIT), situé en Mauricie, pour la réalisation d'un projet évalué à plus de 366 000 $.

Ce projet, retenu à l'occasion du deuxième appel de projets lancé à l'automne 2016 dans le cadre du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), vise à rénover les bâtiments de trois des quatre points de service de l'organisme, soit ceux situés à Trois-Rivières, à Louiseville et à Shawinigan, puis à agrandir son bâtiment principal, lequel abrite son siège social. Cette aide financière aidera le SIT à accomplir sa mission, qui consiste à favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes ayant des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'itinérance.

Le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Citations :

« Les entreprises et organismes d'économie sociale, dont fait partie Service d'intégration au travail de la Mauricie, participent grandement à la vitalité économique des communautés sur tout le territoire québécois. Ces organisations sont d'ailleurs des partenaires essentiels pour notre gouvernement, le soutenant dans ses efforts pour contribuer à une économie plurielle et au bien-être de notre collectivité. SIT est un acteur clé en économie sociale dans notre milieu, et son action valorise tant l'humain que la matière. Nous sommes donc fiers, aujourd'hui, de soutenir ce projet, qui aura assurément des retombées considérables à Trois-Rivières et dans notre région. »

Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières

« Au Québec, nous avons la volonté d'entreprendre et de réussir collectivement. C'est pourquoi notre gouvernement est très actif depuis de nombreuses années dans le développement de l'économie sociale et de ses organisations. Le PIEC représente d'ailleurs un important levier de croissance mis à la disposition des entreprises et des organismes afin de leur permettre de réaliser davantage de projets porteurs partout au Québec. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne des projets comme celui du Service d'intégration au travail. Ce genre d'initiative vient directement en aide à notre collectivité et aura certainement des retombées positives pour notre région. Par ses actions, cet organisme communautaire assure le bien-être des personnes plus vulnérables, ce qui fait en sorte qu'il représente un partenaire important pour notre gouvernement. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Ce projet est l'agrandissement de la deuxième chance : une deuxième chance pour les personnes exclues, marginalisées, qui ont besoin d'être soutenues pour se remettre sur pied et à qui l'on offrira la chance de se lancer dans l'aventure du travail; une deuxième chance pour les appareils de télécommunication récupérés, auxquels on donne une seconde vie. En offrant cette deuxième chance, le SIT est à la fois humainement engagé et écoresponsable.»

Geneviève Provost, directrice générale, SIT

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe globale de 20 millions de dollars, le PIEC s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020. Il a pour objectif de soutenir les entreprises et organismes d'économie sociale dans leurs projets de construction, de rénovation ou d'acquisition de bâtiments. De telles initiatives contribuent à la croissance des organisations, à la vitalité socioéconomique des territoires où elles sont situées et à la qualité de l'environnement.

À l'occasion du deuxième appel de projets lancé en septembre 2016 dans le cadre du PIEC, un comité national a sélectionné 23 projets représentant des investissements totaux de plus de 14,5 millions de dollars ainsi que la création et la consolidation de 490 emplois, auxquels le gouvernement du Québec attribue un soutien financier totalisant 3 millions de dollars.

Le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020 contribuera à créer ou à maintenir 30 000 emplois au Québec, et générera des investissements totaux de plus de 500 millions de dollars d'ici 2020. Pour obtenir davantage d'information sur ce plan et en connaître les mesures, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/economiesociale.

