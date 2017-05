La force innovatrice de Groupe Média TFO primée lors des BIG Innovation Awards 2017







TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - Groupe Média TFO s'est distingué lors des Big Innovation Awards 2017, dans la catégorie Organisation, pour la puissance créative de son Laboratoire d'Univers Virtuels (LUV). Grande première mondiale et inauguré en octobre 2016, le LUV est le seul studio de décors virtuels à utiliser une technologie inédite de jeux vidéo au service de la production de contenus audiovisuels éducatifs.

Ce prix, remis par le Business Intelligence Group, reconnaît le leadership de Groupe Média TFO dont la culture, les produits et les équipes s'attachent à toujours offrir des solutions innovantes au public. Il souligne également l'avant-gardisme du LUV et les avancées technologiques exceptionnelles que permet cet incubateur unique d'une toute nouvelle génération de productions numériques.

« Nous sommes honorés de recevoir une telle distinction des Big Innovation Awards, un programme qui récompense le talent d'innovation des entreprises qui font preuve d'originalité pour mettre sur pieds des initiatives qui transforment leur industrie et, à plus grande échelle, le monde dans lequel nous vivons. Le LUV est une grande fierté pour notre groupe. Nous avons créé un processus unique et dynamique qui change radicalement la production de contenus et offre des possibilités de création infinies. »

- Éric Minoli, Vice-Président Technologies et Optimisation

« Dans un monde où l'apparition de nouvelles technologies accélère sans cesse le rythme de l'innovation dans l'ensemble des industries, il est indispensable de repenser quotidiennement notre approche pour adapter nos processus de travail, nous démarquer et ainsi rester le chef de file en matière de production de contenus éducatifs en français. Nous sommes très fiers que le Business Intelligence Group ait reconnu notre audace et le grand potentiel du LUV. »

- Cliff Lavalée, Directeur, technologies des opérations - Technologie et Optimisation

C'est une reconnaissance d'autant plus remarquable que plusieurs centaines de soumissions venant des quatre coins du monde ont été reçues par le Business Intelligence Group pour être évaluées par un panel d'experts reconnus.

Le LUV a par ailleurs été finaliste aux IABM Game Changer Awards 2017.

À propos de Groupe Média TFO

À la fine pointe de l'apprentissage numérique, le Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français, à l'avant-garde de l'apprentissage numérique. TFO sert deux millions d'étudiants et 30 000 enseignants en Ontario et au Canada. Groupe Média TFO totalise deux boutons d'argent YouTube et plus de 350 millions de visionnements pour l'ensemble de son réseau de 21 chaînes. Ses contenus se sont mérités différents prix d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

À propos du LUV

Issue de recherches collaboratives sur plusieurs plateaux de production, l'avantage supérieur de LUV relève surtout d'un arrimage original de logiciels et technologies provenant du secteur de la production des jeux numériques. En plus de réaliser ses propres productions, Groupe Média TFO prévoit offrir les services de LUV aux entreprises de productions externes.

À propos de Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été créé dans le but de récompenser le talent et le rendement exceptionnels dans le milieu des affaires. Contrairement aux autres programmes de remise de prix, les soumissions sont évaluées par des chefs d'entreprise chevronnés. Grâce à son système d'évaluation exclusif, l'organisme mesure avec discernement le rendement des entreprises dans différents domaines, puis récompense celles qui réussissent à se démarquer.

