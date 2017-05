/C O R R E C T I O N de la source -- Développement économique Canada pour les régions du Québec/







Dans le communiqué Avis aux médias - Logiciel LavaBlast accélérera la commercialisation de sa solution d'audits de franchise avec l'appui du gouvernement du Canada, diffusé le 22-May-2017 par le Développement économique Canada pour les régions du Québec sur le fil de presse CNW, le gouvernement avise qu'une erreur s'est glissée dans l'heure de l'événement. "10 heures" aurait dû être "14 heures". La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Logiciel LavaBlast accélérera la commercialisation de sa solution d'audits de franchise avec l'appui du gouvernement du Canada

GATINEAU, QC, le 22 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Gatineau, M. Steven MacKinnon, procédera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, à une annonce concernant l'entreprise Logiciel LavaBlast inc.

Date : Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 14 heures



Lieu : Foyer de la Maison de la culture de Gatineau

855, boulevard de la Gappe

Gatineau (Québec) J8T 8H9

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter

Suivez le Centre national de recherches Canada sur Twitter

Suivez Investissement Québec sur Twitter

Suivez LavaBlast sur Twitter

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 14:48 et diffusé par :