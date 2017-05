/R E P R I S E -- Invitation - Le Musée canadien de l'histoire a le plaisir de vous inviter à l'avant-première médias de la salle de l'Histoire canadienne/







OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Soyez parmi les premiers à voir la nouvelle exposition emblématique du Musée canadien de l'histoire avant son ouverture officielle le 1er juillet.

le mercredi 24 mai 2017

à 10 h 30

Musée canadien de l'histoire

100, rue Laurier, Gatineau (Québec)

Veuillez confirmer votre présence d'ici le 23 mai.

stephanie.verner@museedelhistoire.ca | 819-776-7169

Les médias à l'extérieur de la région de la capitale nationale pourront assister à la conférence de presse grâce à la webdiffusion en direct.

La salle de l'Histoire canadienne est l'exposition la plus vaste et la plus complète, jamais réalisée, sur l'histoire du Canada. Riche en artefacts authentiques et en histoires captivantes, la salle met en valeur les événements, les personnes et les courants historiques qui ont façonné, et continuent à modeler, le pays.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

