Conclusion d'une entente entre l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université de Montréal et nouveaux projets de collaboration avec l'IRIC







Mission économique du Québec en Israël et en Cisjordanie

TEL AVIV, Israël, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, dans le cadre de sa mission en Israël, le premier ministre du Québec a fait l'annonce d'une entente conclue entre l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université de Montréal. Celle-ci prévoit le développement de nouveaux projets de collaboration avec l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) dans les domaines de la biologie structurale, la pharmacologie moléculaire et la découverte de médicaments.

Cette annonce a été faite dans le cadre d'une mission historique pour le Québec, puisqu'il s'agit de la première visite d'un premier ministre en terre d'Israël et de Cisjordanie.

Trois représentants de l'Université de Montréal et de l'IRIC, soit Michel Bouvier (Vice-recteur associé à la recherche, découverte, création et innovation - Université de Montréal de Montréal et Directeur général - IRIC), Nadine Beauger (Directrice générale - Institut de recherche en immunologie et en cancérologie - commercialisation de la recherche - IRICoR) et Steven Klein (Vice-président - Développement des affaires - IRICoR) accompagnent le premier ministre Philippe Couillard, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, de même que plus de 100 représentants d'entreprises et d'institutions québécoises.

Michel Bouvier s'est dit heureux de voir se réaliser une telle entente qui élargit l'accord déjà existant entre les deux universités notamment à travers leurs facultés de droit respectives. « Cette collaboration, gage du rayonnement des chercheurs de l'IRIC et de l'Université de Montréal à l'international, mènera très certainement à des avancées scientifiques et des applications à fort impact au cours des prochaines années ».

Nadine Beauger a quant à elle affirmé qu'elle se réjouit de participer à cette mission qui fait rayonner internationalement l'expertise de nos chercheurs et favorise l'établissement de partenariats en vue du développement de nouvelles solutions thérapeutiques.

Cette mission économique fait suite à l'annonce récente d'une série de stratégies que le Gouvernement du Québec a mise de l'avant dans les derniers mois pour favoriser l'essor de la science québécoise.

M. Bouvier, Mme Beauger et M. Klein seront en Israël pour toute la durée de la mission qui prend fin le jeudi 25 mai prochain.

À propos de l'Université de Montréal

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal (UdeM) compte parmi les cent meilleures universités au monde. Elle a été fondée en 1878, et forme aujourd'hui avec ses deux écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d'enseignement supérieur et de recherche du Québec et l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'Université de Montréal réunit plus de 2 700 professeurs et chercheurs et accueille plus de 68 000 étudiants. umontreal.ca

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes du cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, une incidence significative dans la lutte contre le cancer. Pour information : www.iric.ca

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie - Commercialisation de la recherche (IRICoR)

Pôle de découverte de médicaments et de maturation de projets de l'Université de Montréal, IRICoR est un organisme à but non lucratif basé à l'IRIC dont le mandat est d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies en cancer, immunothérapie et domaines connexes. Depuis sa création en 2008, IRICoR allie avec succès expertises d'affaires et de recherche de pointe selon les standards de l'industrie sous un même toit au sein d'un institut internationalement reconnu. IRICoR investit et soutient des projets particulièrement novateurs assurant une transition efficace de la recherche fondamentale en thérapies novatrices plus rapidement accessibles aux patients, par le biais de partenariats de co-développement avec l'industrie ou de création d'entreprises dérivées. IRICoR donne ainsi accès à des projets académiques sélectionnés à une chaîne intégrée de découverte de médicaments pourvue d'un des plus grands groupes de chimie médicinale en milieu académique au Canada. Pour plus d'informations sur IRICoR : www.iricor.ca

