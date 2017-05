Avis aux médias - Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances et le Comité consultatif national sur le rétablissement publient les conclusions du tout premier rapport sur la vie en rétablissement

Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances transforme des vies en mobilisant les gens et les connaissances afin de réduire les méfaits de l'alcool et des drogues sur la société. En partenariat avec des organismes publics et privés et des organisations non gouvernementales, il travaille à améliorer la santé et la sécurité des Canadiens.