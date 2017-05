L'Empire State Building (ESB) lance le billet duo ESB AM/PM







Les visiteurs peuvent se procurer une double admission pour accéder à l'observatoire de l'Empire State Building, reconnu mondialement, et profiter de paysages spectaculaires de jour comme de nuit

NEW YORK, 23 mai 2017 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau billet duo ESB AM/PM. Pour la toute première fois, les clients peuvent se procurer des billets par l'entremise du guichet de l'ESB ou en ligne pour profiter de la vue qu'offre l'édifice le plus connu du monde pendant la journée et revenir sur place après 21 h pour admirer les lumières de la ville de nuit.

« Nos clients nous ont indiqué qu'ils voulaient s'émerveiller devant le coeur de New York pendant la journée et pendant la nuit sans avoir à payer deux fois le prix d'un billet ou sans qu'ils aient à opter pour un voyage de groupe incluant des attractions qui ne les intéressent pas », soutient Jean-Yves Ghazi, vice-président directeur de l'observatoire de l'Empire State Building. « Comme bien des voyageurs le savent, la vue urbaine exceptionnelle à aire ouverte de 360 degrés que nous offrons définit la ville de New York, que ce soit de jour ou de nuit; ils peuvent désormais profiter des deux à un prix réduit! »

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour acheter des billets ESB AM/PM, veuillez cliquer ici.

