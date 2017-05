Un spectacle surprise en appui à trois festivals de la chanson







Québecor annonce un partenariat inédit

MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Québecor a organisé ce matin un spectacle surprise en plein coeur de Montréal au Square Victoria afin de souligner le rôle essentiel que jouent trois festivals de la chanson pour faire rayonner la musique au Québec, soit le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival de la Chanson de Tadoussac et le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Ce sont ainsi des centaines de personnes qui se sont réunies pour entendre Marie-Pierre Arthur, Louis-Jean Cormier et Vincent Vallières, également présents en appui à ces trois événements musicaux.

« Québecor a toujours été très impliquée pour la musique d'ici en prenant l'engagement de la soutenir et de la faire rayonner partout au Québec. Ces trois festivals sont primordiaux pour les artistes de la relève, qui ont besoin d'occasion pour se produire sur scène et se faire connaître du public. Nous avons donc à coeur de développer ce partenariat avec ces trois organismes afin de faire ce qu'ils font de mieux, nous faire vibrer au son de la musique d'ici », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Ensemble pour la musique d'ici

Par ce partenariat de trois ans avec chacun des festivals, Québecor souhaite offrir une stabilité financière aux organismes et maximiser leur visibilité par le biais de ses différentes plateformes médias. Ainsi, Québecor déploiera une vaste campagne promotionnelle à l'échelle du Québec intitulée On vibre au son de la musique d'ici, mettant en vedette Marie-Pierre Arthur, Louis-Jean Cormier et Vincent Vallières. Ces artistes de renom uniront leur voix afin de souligner l'importance des festivals pour la relève musicale et d'inviter toute la population du Québec à découvrir cet été ces événements musicaux riches en découvertes.

La parole aux festivals

« Le Festival de la Chanson de Tadoussac plonge les festivaliers au coeur d'un petit village où chaque paysage est l'occasion d'y donner un spectacle ! Cet événement crée une ambiance et une dynamique sans pareilles donnant le goût aux artistes de se mêler aux spectateurs pour découvrir de nombreux artistes de talents. Nous saluons donc l'engagement de Québecor. Pour nous, c'est une importante marque de confiance et un gage de solidité pour les années à venir », Charles Breton, directeur général du Festival de la Chanson de Tadoussac. L'événement prendra place du 29 juin au 2 juillet, à Tadoussac, la porte d'entrée de la Côte-Nord.

« Pour le Festival en chanson de Petite-Vallée, ce partenariat est une excellente nouvelle ! La chanson fait partie de nos racines gaspésiennes et cette association nous permettra de partager et de faire vivre encore davantage aux Québécois notre passion pour la musique et pour la scène. C'est aussi un appui important pour la relève musicale pour qui le festival est souvent une expérience déterminante dans le développement de leur carrière. Entre fleuve et montagnes, le festival offre au public des moments d'une rare proximité avec les artistes, et donne le goût d'y revenir chaque année », Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée. L'événement aura lieu du 29 juin au 8 juillet, à Petite-Vallée, en Gaspésie.

« Québecor est un fidèle partenaire du Festival de musique émergente depuis maintenant dix ans. Cette nouvelle entente est pour nous une reconnaissance de tout le travail que nous avons accompli, et nous sommes fiers d'avoir pu démontrer qu'il est possible d'avoir au Québec des événements d'envergure nationale en région. Encore une fois cette année, le FME fera vivre une immersion complète aux spectateurs, en leur faisant découvrir une panoplie d'artistes émergents, de tous les styles musicaux, en quatre jours seulement ! », Sandy Boutin, président du conseil d'administration du Festival de musique émergente. L'événement se déroulera du 31 août au 3 septembre, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

