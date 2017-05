Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Lametti annoncera un soutien au profit de l'innovation à Calgary







CALGARY, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à deux événements importants auquel prendra part David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député fédéral de LaSalle--Émard--Verdun, qui annoncera le soutien du gouvernement du Canada à l'égard de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest, et qui mettra en lumière la vision relativement au Plan pour l'innovation et les compétences du Canada.

Le secrétaire parlementaire fera l'annonce au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Initiative d'innovation dans l'Ouest



Date : Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 9 h



Endroit : Innovate Calgary

Alastair Ross Technology Centre

3553 31 Street NW

Calgary (Alberta)

Plan pour l'innovation et les compétences



Date : Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 10 h 30



Endroit : Dynamic Source Manufacturing

Unité 117, 2765 - 48 Avenue N.E.

Calgary (Alberta)

