Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de l'incident du Komagata Maru







L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, souligne l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru

OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Le 23 mai 1914, le bateau à vapeur Komagata Maru arrivait à l'inlet Burrard, à Vancouver, avec à son bord 376 passagers, dont la plupart étaient des sikhs du Pendjab souhaitant faire du Canada leur nouvelle patrie. En raison des politiques d'immigration en vigueur à l'époque, la grande majorité des passagers se sont vu refuser l'entrée au pays et ont été gardés en détention à bord du navire. Après deux mois de confrontation entre les responsables de l'immigration et les passagers, le navire a dû remettre le cap sur l'Inde, où certains voyageurs ont été tués et de nombreux autres emprisonnés.



En 2016, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses officielles à la Chambre des communes pour le rôle qu'il a joué dans l'incident du Komagata Maru. Il reconnaissait alors la douleur et la souffrance endurées par les victimes et attirait l'attention sur les lois cruelles et discriminatoires qui ont empêché ces passagers d'immigrer au Canada, en paix et en sécurité.



À l'occasion de Canada 150, nous devons nous rappeler ce sombre chapitre de l'histoire du Canada et les tragédies qui peuvent découler des préjugés et de l'intolérance. Faisons en sorte que le souvenir du Komagata Maru ravive notre engagement à lutter contre le racisme et la discrimination, peu importe où, et nous rappelle que le Canada est plus fort et plus riche grâce à sa diversité et à son esprit d'ouverture.



