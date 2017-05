Le gouverneur général annonce la visite d'État au Canada de la présidente du Chili







OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, est heureux d'annoncer la visite d'État au Canada de Son Excellence madame Michelle Bachelet, présidente de la République du Chili, du 4 au 6 juin 2017.

« Sharon et moi avons déjà eu le plaisir de rencontrer la présidente Bachelet au cours de notre visite d'État au Chili en 2014, a déclaré le gouverneur général. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir à la présidente un accueil tout aussi chaleureux que celui qu'elle nous avait réservé à l'époque avec la population du Chili. Il s'agira d'un moment important pour nous permettre de renforcer nos relations et d'approfondir les partenariats déjà bien établis entre le Canada et le Chili. »

L'itinéraire détaillé des évènements sera publié à une date ultérieure.

