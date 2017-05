La ministre Stéphanie Vallée annonce une aide financière de 307 800 $ à la station de radio communautaire CHGA-FM à Maniwaki







MANIWAKI, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 307 800 $ à la station de radio communautaire CHGA-FM pour le remplacement de certains équipements de transmission qui améliorera l'efficacité de son signal. Elle pourra ainsi desservir adéquatement la population environnante et jouer son rôle d'intervenant de première ligne en communication lors de situations d'urgence. Cette aide gouvernementale lui est allouée en vertu du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée.

Citations :

« La radio communautaire de la Haute-Gatineau est une institution bien établie dans son milieu depuis plus de 36 ans. Depuis ses débuts, CHGA-FM diffuse l'information concernant les actions des décideurs, des organismes et des intervenants engagés dans le développement économique, social et culturel de la Haute-Gatineau : elle exerce ce rôle de manière remarquable. »

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'aide annoncée aujourd'hui montre la volonté de notre gouvernement de soutenir les médias communautaires régionaux. Ce type d'investissement entraîne des retombées très favorables dans les communautés et dynamise la vie économique et sociale dans nos régions. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Bien que ce soit la station qui soit bénéficiaire de cette aide financière, c'est toute la communauté qui en récoltera les bienfaits. La radio CHGA est déjà très près de ses auditeurs, de la population. Grâce à l'augmentation de sa puissance émettrice, elle sera encore plus présente, partout. »

Laurent Fortin, président de la radio communautaire FM de la Haute-Gatineau

Faits saillants :

CHGA-FM informe et divertit plus de 30 000 personnes qui vivent principalement sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-la- Gatineau et dans une partie de la région des Hautes-Laurentides.

et dans une partie de la région des Hautes-Laurentides. En 2016-2017, l'organisme a reçu une aide au fonctionnement de 41 934 $ du Ministère de la Culture et des Communications.

Lien connexe :

Programme Aide aux immobilisations : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1366&no_cache=1

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 14:00 et diffusé par :