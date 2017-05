Supermicro annonce des échantillons de systèmes basés sur la prochaine série des processeurs évolutifs Intel® Xeon®







La livraison des modèles de nouvelle génération X11, SuperServer® SuperBlade® de Supermicro qui prendront en charge le prochain processeur Intel Xeon (nom de code Skylake) devrait commencer vers la mi-2017, avec des échantillons de solutions disponibles dès aujourd'hui

SAN JOSE, Californie, 23 mai 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un leader mondial des technologies de calcul, de stockage, de réseau et de la TIC verte, a annoncé son intention de distribuer sa gamme de produits X11 de nouvelle génération basée sur la série évolutive des processeurs Intel® Xeon® (nom de code Skylake). Prévus pour la mi-2017, les systèmes seront destinés aux principaux centres de données d'entreprise, de cloud et hyperscale, ainsi qu'aux principaux partenaires et canaux de distribution dans le monde entier. Supermicro va dévoiler ces systèmes lors des salons SAP Sapphire le 17 mai, Computex à partir du 30 mai et International Super Computing 2017 le 19 juin, ainsi que via des échantillons de solutions disponibles dès aujourd'hui.

La prochaine génération des X11 SuperServer® et SuperBlade® sera une refonte complète du plus vaste portefeuille de serveurs et systèmes de stockage de l'industrie. Leur disponibilité est prévue pour le milieu de 2017. Les modèles X11 sont spécifiquement optimisés pour répondre à l'enveloppe de puissance maximale du processeur, à la performance mémoire, au support FPGA et à la capacité d'interconnexion CPU de la série évolutive des processeurs Intel® Xeon® (nom de code Skylake). Disponibles en rack 1U/2U, et en formats multinoeuds Twin et Blade, la série X11 fournira un stockage, une performance I/O, et une souplesse de pointe avec des conceptions intégrales All-Flash et hybrides NVMe/SSD, et la prise en charge des modèles Intel® Optanetm SSD, de l'Ethernet 100G/40G/25G/10G/1G, et des commutateurs EDR/100G IB et Intel® Omni-Path Architecture. Elle intègre également l'architecture de gestion ouverte, dont celles de Redfish et d'Intel® Rack Scale Design. Munis d'une alimentation performante de niveau titane (96 %), les serveurs X11 des centres de données sont optimisés tant pour les performances que pour l'efficacité énergétique.

« Nous sommes déterminés à être les premiers à commercialiser les dernières innovations. Nous sommes ravis de dévoiler nos solutions X11 Ultra, TwinProtm, BigTwintm, SuperBlade® et beaucoup d'autres nouveaux modèles basés sur la nouvelle série évolutive des processeurs Intel® Xeon®, dont les CPU peuvent atteindre un débit virtualisé jusqu'à 3,9 fois supérieur », a déclaré Charles Liang, président et chef de la direction de Supermicro. « Un exemple est notre modèle 2U 4 Node BigTwintm qui prend en charge plus de processeurs DIMMS, 6 NVMe et doubles par noeud pour offrir des performances maximales ».

Le modèle 1U, X11 Ultra SuperServer® prendra en charge la série évolutive des processeurs Intel® Xeon® avec des lecteurs double CPU, NVMe ou SATA3 ou SAS3 de 2,5 pouces pour un accès de stockage maximal. Les Ultra SuperServers intégreront des alimentations redondantes de niveau titane, et numériques pour optimiser leur efficacité énergétique et leur agilité commerciale. Ils prendront également en charge l'Ethernet 100G/40G/25G/10G/1G, et les commutateurs EDR/FDR/QDR IB ainsi que Intel® Omni-Path Architecture.

Le modèle 2U de cinquième génération, X11 BigTwintm, utilisera l'architecture Twin innovante de Supermicro qui offre des performances optimisées par watt, par dollar et par pied carré. Système complet en termes de qualité produit, de livraison et de performances, le BigTwintm est soutenu par le logiciel IPMI/SSM de Supermicro et les Global Services. Il est optimisé pour les centres de données, et les environnements multinuages, HPC et d'entreprise.

Le nouveau boîtier 8U SuperBlade® peut supporter jusqu'à 20 serveurs lames à 2 sockets ou jusqu'à 10 serveurs lames à 4 sockets (jusqu'à 100 serveurs par rack 42U). Il fournit une mémoire de jusqu'à 2 To et comprend des disques durs SAS/SATA/SSD avec Hot-Plug de 2,5 pouces, des lecteurs NVMe et des options de stockage M.2. Le boîtier peut accueillir des commutateurs 100G EDR InfiniBand ou 100G Omni-Path, des commutateurs Ethernet 1G, 10G, 25G, un module de gestion de châssis (CMM) et jusqu'à 8 alimentations de 2200W de niveau titane (96 %)

Unités de démonstration

Pour un système de démonstration destiné à votre centre de données, veuillez contacter votre représentant commercial Supermicro.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI)

Supermicro® (NASDAQ : SMCI), société innovante leader en technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier des serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information pour les entreprises, Hadoop/Big Data, l'informatique haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro est dédié à la protection de l'environnement grâce à son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions énergétiques les plus efficaces et écologiques disponibles sur le marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.supermicro.com.

Supermicro, SuperServer, SuperBlade, MicroBlade, BigTwin, Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc. Intel, Xeon, Optane, Xeon Phi et Atom sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 13:48 et diffusé par :