Air Canada lance la campagne Découvrez : Le Canada pour souligner le 150e anniversaire du pays

Les résidants canadiens peuvent gagner l'une des 150 paires de billets aller-retour pour toute destination desservie par le transporteur au Canada

MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a récemment lancé sa campagne Découvrez : Le Canada avec la diffusion, sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, d'une vidéo mettant en valeur une nation qu'elle dessert fièrement d'un océan à l'autre.

Jusqu'au 1er juillet 2017, jour du 150e anniversaire du pays, les résidants canadiens peuvent courir la chance de gagner en partageant leur lieu favori au Canada dans les médias sociaux, soit sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour ce faire, ils doivent soumettre un texte sur leur destination préférée, ou une image ou vidéo de celle-ci, accompagné des mots-clés #Canada150 et @AirCanada. De plus amples renseignements se trouvent à la page Concours Canada 150.

« Dans le cadre de notre campagne Découvrez : Le Canada soulignant le 150e anniversaire de ce grand pays, nous invitons également les résidants canadiens à faire part de leur endroit spécial pour courir la chance de gagner l'une des 150 paires de billets aller-retour pour toute destination que nous desservons au Canada, a affirmé Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada. Que ce soit pour se réunir avec des amis et des membres de sa famille dans différentes régions du pays, découvrir une nouvelle destination ou revisiter un lieu favori, c'est l'année idéale pour explorer et célébrer le Canada. »

De plus, Air Canada offre à ses clients l'occasion de voir leur destination canadienne préférée et de découvrir le meilleur du Canada, grâce à des tarifs exceptionnels et plus encore. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Découvrez : Le Canada.

