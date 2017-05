Canada 150 : Regina sera au coeur des célébrations







Le gouvernement du Canada appuie les festivités du Canada en fête dans des communautés des quatre coins du pays

REGINA, le 23 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui financier de l'ordre de 400 000 dollars à la Ville de Regina pour son projet « La fête du Canada de 2017 : une célébration de Canada 150 », qui aura lieu pendant les Journées du Canada en fête de 2017. Cette somme s'ajoute aux 300 000 dollars déjà annoncés pour appuyer les célébrations de la fête du Canada à Saskatoon. Le ministre Goodale a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cette aide permettra à la Ville de Regina d'offrir des célébrations majeures à l'occasion de la fête du Canada dans plusieurs endroits symboliques de la ville : le parc Wascana, la place City, la Government House et le parc de la Confédération. Les résidants et les visiteurs pourront participer à une panoplie d'activités pour l'occasion, y compris des spectacles mettant en vedette des artistes de la région et d'ailleurs au pays, des artistes francophones et des artistes issus des communautés autochtones. D'autres célébrations majeures auront lieu dans 18 autres villes au pays pour souligner la fête du Canada comme jamais auparavant grâce à un appui du gouvernement du Canada.

Le gouvernement a également financé plus de 1?500 projets et activités partout au pays dans le cadre du programme Le Canada en fête, permettant ainsi aux communautés d'être au coeur des célébrations de Canada 150. En Saskatchewan, un montant total de 304 840 dollars a été accordé par l'entremise de ce programme. Le gouvernement du Canada a donc investi pour l'ensemble de la province un montant total de 1 004 840 dollars pour les célébrations du Canada en fête de 2017 (les 21, 24, 27 juin et le 1er juillet) par l'entremise du programme Le Canada en fête et du Fonds Canada 150. Les célébrations entourant Canada 150 seront l'occasion de souligner le caractère unique, diversifié et dynamique des différentes communautés qui forgent l'identité de notre pays.

Citations

«?Canada 150 présente une occasion unique de rassembler les membres des communautés pour célébrer ce que cela signifie d'être Canadien. Les célébrations auront lieu partout au pays, et culmineront par la fête du Canada. Participez avec vos amis et les membres de votre famille à ces festivités qui se tiennent en cette année exceptionnelle!?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« La fête du Canada est une occasion pour nous tous de souligner nos valeurs et nos réalisations communes en tant que Canadiens. Cette année, Canada 150 nous offre la possibilité unique de nous rassembler pour célébrer ce que cela signifie d'être Canadien et de commencer à façonner le Canada de demain. J'espère vous rencontrer aux festivités de la fête du Canada à Regina afin de célébrer ensemble cette année exceptionnelle! »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana.

Les faits en bref

Le Canada en fête est une période qui couvre quatre célébrations. Elle débute le 21 juin et se termine en grand par la fête du Canada, le 1er juillet. Cette année, à l'occasion de Canada 150, cette période sera la plus spectaculaire de toute l'histoire du Canada.

Le 21 juin - Journée nationale des Autochtones : célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones - correspond au solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. De nombreux groupes autochtones célèbrent leur culture et leur patrimoine.

Le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne, marie les anciens rites entourant le solstice d'été ? une période de lumière et d'espoir ? et la célébration traditionnelle du jour du saint patron des Canadiens français.

Le 27 juin, Journée canadienne du multiculturalisme, a été désigné le 13 novembre 2002. Cette journée donne à tous les Canadiens l'occasion de célébrer et d'apprécier la contribution des différents groupes et communautés multiculturels à la société canadienne.

Le 1er juillet, fête du Canada, les Canadiens des quatre coins du pays et du monde manifestent leur fierté à l'égard de leur histoire, de leur culture et de leurs réalisations. Cette année, 19 villes du pays souligneront avec éclat la fête du Canada : St. John's, Charlottetown, Halifax, Fredericton, Moncton, Toronto, Ottawa-Gatineau, Québec, Montréal, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit.

Les Journées du Canada en fête de 2017 permettront de souligner l'évolution de notre pays depuis ses origines autochtones jusqu'à la présence des Français et la naissance de notre riche patrimoine francophone, en passant par les vagues d'immigration plus récentes qui ont mené au développement d'une société diversifiée et inclusive.

Un large éventail de projets communautaires, financés dans le cadre du Fonds Canada 150, offrira par ailleurs la chance aux Canadiens de participer à des célébrations dans leurs communautés. Ces projets mettront en valeur le talent et le savoir-faire de diverses communautés, ainsi que les multiples facettes de la diversité du Canada.

