Les recommandations de l'ACMTS aident à comprendre les options de traitement de l'apnée du sommeil

OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Près d'un adulte canadien sur quatre qui vit avec l'apnée obstructive du sommeil (AOS). Le rituel nocturne d'une personne atteinte comprend un sommeil agité et troublé qui est tout sauf réparateur et peut conduire à des complications de santé graves.

Heureusement, il existe maintenant plusieurs options de traitement pour l'AOS, des interventions comme un régime adapté et l'exercice, l'utilisation de dispositifs médicaux ou des interventions chirurgicales. Cependant, déterminer laquelle de ces options est la meilleure pour un patient en particulier demeure un défi important surtout si l'on considère le fait que toutes les options ne sont pas également disponibles au travers du Canada.

Pour orienter les prestataires de soins et les décideurs en politiques sur le traitement de l'AOS, l'ACMTS et le Comité d'experts en examen sur les technologies de la santé (CEETS) ont publié des recommandations fondées sur des preuves.

Faits saillants :

Pour les patients qui souffrent d'AOS bénigne qui ne sont pas obèses ou en surpoids, le CEETS ne recommande pas de traitement actif.





Pour les patients qui souffrent d'AOS bénigne qui sont obèses ou en surpoids, le CEETS recommande des interventions touchant au mode de vie.





Pour les patients qui souffrent d'AOS modérée à grave, le CEETS recommande la ventilation à pression positive continue (VPPC). Pour les patients chez qui la VPPC n'est pas appropriée, le CEETS recommande l'utilisation de dispositifs oraux.





Le CEETS ne recommande pas le recours à l'intervention chirurgicale d'avancée maxillomandibulaire pour les patients qui souffrent d'AOS à moins que les autres interventions aient échoué ou sont inadéquates pour le patient.

« L'apnée du sommeil prive les gens de la qualité du sommeil essentielle à une bonne santé, nous dit le Dr Stirling Brian, président du CEETS et directeur du Centre d'épidémiologie clinique et d'évaluation du Vancouver Coastal Health Research Centre. Cet enjeu était la principale préoccupation du comité. L'essentiel de nos efforts a visé à fournir aux décideurs des recommandations fondées sur les meilleures données probantes qui aideront les personnes souffrant d'AOS à obtenir le meilleur résultat possible suite au traitement. »

Le 26 mai 2017, l'ACMTS tiendra un évènement spécial à Ottawa pour partager les preuves sur l'AOS et discuter des recommandations. Cet évènement sera également transmis en direct en ligne. Les conférenciers sont :

D r Sachin Pendharkar , Professeur adjoint de médecine et des sciences de la santé communautaire à l'École de médecine Cumming de l'Université de l' Alberta et membre spécialiste du CEETS

, Professeur adjoint de médecine et des sciences de la santé communautaire à l'École de médecine l'Université de l' et membre spécialiste du CEETS D r Brian O'Rourke , PDG de l'ACMTS

, PDG de l'ACMTS Dre Joanne Kim , agente de recherche clinique à l'ACMTS

Les recommandations, les preuves qui les soutiennent et un infographique sont accessibles sur www.acmts.ca/AOS.

