Anomaly ouvre à Berlin







La direction allie les plus grands talents existants et nouveaux tandis que l'entreprise tire parti de la vitalité culturelle de l'Europe

NEW YORK, 23 mai 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Anomaly a annoncé l'ouverture de son 7e bureau et 3e en Europe, ajoutant Berlin à Amsterdam et Londres. Cette action reflète un accent mis de plus près sur l'Europe, qui coïncide avec le fait que Karina Wilsher, associée et directrice de l'exploitation mondiale et Johnny Vulkan, associé fondateur, fassent passer leur base de travail de New York à Londres en été. Bien qu'ils continuent tous deux à avoir des rôles mondiaux auprès des clients principaux et un leadership éclairé qui s'étend de Los Angeles à Shanghai, leur présence accrue sur le terrain crée des opportunités pour pouvoir bénéficier de leurs 20 ans d'expérience à eux deux dans le soutien de l'entreprise à tous les bureaux en Europe.

L'énergie, la créativité et l'importance culturelle de Berlin en font un nouvel emplacement captivant pour Anomaly, qui n'aura pas seulement un impact sur le marché clé de l'Allemagne, mais offre des talents et des idées pour renforcer le réseau entier d'Anomaly.

Le directeur exécutif de la création artistique au bureau sera Frank Hahn, qui arrive plus récemment de 72 & Sunny à LA, après une carrière qui a démarré en Allemagne avec Jung von Matt et Scholz & Friends et qui l'a aussi conduit chez Wieden+Kennedy à Amsterdam, Shanghai et Tokyo, bureaux dans lesquels il a exercé des fonctions de directeur exécutif de la création artistique.

À cette époque, il a créé un ensemble extraordinaire de travaux pour des marques comme Nike, Adidas, Samsung, Sonos et Coors, dans tous les types de plateformes médiatiques.

Aux côtés de Frank se trouvera Simon Owen, qui arrive d'Amsterdam où il a exercé les fonctions de directeur général dans les bureaux d'Anomaly, après avoir passé quatre ans chez Anomaly New York. Précédemment, il s'est forgé une expérience à la fois en agence et chez l'annonceur à Londres : chez Fallon, il travaillait essentiellement sur des projets révolutionnaires pour Sony, et chez l'annonceur, en l'occurrence Nike, il était chargé de la communication de la marque (publicité, numérique et médias) pour le football, la formation des sports et les chaussures de sport personnalisables iD.

Les autres membres des équipes seront annoncés prochainement.

L'associée et directrice de l'exploitation mondiale, Karina Wilsher, a déclaré : « Nous ouvrons là où il y a des personnes talentueuses et passionnées qui cherchent à conduire un changement et l'innovation pour les clients dans le panorama actuel et complexe des médias. Tirer parti de ce niveau de talent au sein du modèle d'Anomaly, dans une ville telle que Berlin, est incroyablement enthousiasmant pour chacun d'entre nous. »

À PROPOS D'ANOMALY- Agence de l'année 2017 selon Ad Age

Créée il y a juste 10 ans, Anomaly est difficile à définir, mais il est passionnant de travailler dans cette agence « d'un modèle nouveau ». Motivée par une culture passionnée et entrepreneuriale qui englobe un ensemble divers et flexible de compétences, Anomaly a des bureaux à Los Angeles, New York, Toronto, Londres, Amsterdam et Shanghai. Parmi ses clients, on trouve : Anheuser-Busch InBev, Beats, The Campbell Soup Company, Converse, Diageo, Google, Hershey's, Lego, MINI, Nike, Sally Hansen et The Coca-Cola Company. Anomaly a été reconnue pour un très grand éventail de travaux et de propriété intellectuelle, couvrant à la fois l'efficacité et l'expérience du métier. Elle a notamment reçu le titre de l'agence de l'année 2017 selon Ad Age, a été récompensée par le Festival international de la créativité Cannes Lions, par Effies ; elle a reçu le titre d'agence la plus innovante de Fast Company, a été récompensée par Jay Chiat, les prix Digiday Awards et Mashies -- pour ne citer que ceux-ci. Anomaly a aussi eu le plaisir de recevoir des récompenses un peu moins conventionnelles : elle a par exemple été nommée comme l'une des meilleures inventions de 2016 par le Time Magazine pour hmbldt, Jouet de l'année pour Mighty Jaxx, et elle a reçu deux Emmys pour une série de télévision, tous ceux-ci étant une création ou une copossession de l'entreprise. www.anomaly.com/

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 12:48 et diffusé par :