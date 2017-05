Le gouverneur général présentera Ingénieux à l'Université McGill







OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, présentera son livre Ingénieux, qu'il a coécrit avec Tom Jenkins, au Moyse Hall Theatre de l'Université McGill, 853, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, le jeudi 25 mai 2017, à 19 h.

Durant une conversation sur scène animée par Marie-Claude Lortie, journaliste à La Presse, le gouverneur général discutera du livre Ingénieux, qui décrit des centaines d'inventions canadiennes ayant rendu le monde plus intelligent, solidaire, fraternel, sûr, sain, riche et heureux. La conversation sera suivie d'une séance de dédicace.

Les coauteurs se sont assurés que cet ouvrage reflète l'étendue et la variété des innovations que le Canada a offertes au monde. Elles sont répertoriées selon leur impact sur la société, de l'ampoule à l'hélice, en passant par la radio électrique, la fermeture à glissière, le gilet de sauvetage et le basketball, sans oublier le beurre d'arachide et Superman.

Les coauteurs sont particulièrement reconnaissants aux nombreux collaborateurs de cet ouvrage : le Musée des sciences et de la technologie du Canada, Bibliothèque et Archives Canada, le Conseil national de recherches du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines, l'Office national du film du Canada et la Fondation canadienne pour l'innovation.

Tous les profits des ventes du livre Ingénieux seront versés à la Fondation Rideau Hall pour soutenir les activités et les programmes qui inspirent l'innovation canadienne dans chaque province et territoire.

