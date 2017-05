On n'est jamais trop jeune pour être un innovateur - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, s'adresse à des élèves d'un club des STIM du secondaire, qui font une démonstration de leurs robots







MISSISSAUGA, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Une carrière en science peut ouvrir de nouvelles portes et permettre de faire de nombreuses découvertes fascinantes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, qui favorise les études en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM), encourage les élèves à poursuivre leurs études et à nourrir leur curiosité dans ces domaines.

Voilà le message que le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a transmis aujourd'hui à des élèves du primaire et du secondaire de Mississauga.

Le ministre Bains a visité le laboratoire du 22e siècle de l'École secondaire Glenforest, où quelque 80 élèves ont fait la démonstration de leurs robots et d'autres technologies, qui seront également présentés à une conférence des STIM ultérieure. Des élèves du primaire ont également été invités à participer à la démonstration. Ils ont eu l'occasion de montrer les robots LEGO qu'ils ont créés sous la supervision des élèves du club des STIM du secondaire.

Les clés de voûte d'une économie et d'une classe moyenne plus fortes sont la valorisation des études en STIM et la promotion des carrières dans ces domaines auprès des jeunes Canadiens. En février, le gouvernement a lancé une campagne nationale, dont le slogan promotionnel est « Optez pour les sciences », pour encourager les jeunes à s'intéresser aux secteurs des STIM. Le site Web de la campagne présente notamment des expériences faciles à faire chez soi et des projets de science citoyenne dont les parents, les enseignants et les tuteurs peuvent se servir pour soutenir les élèves qui veulent se lancer dans un domaine de recherche.

« Je suis heureux de constater la grande curiosité de nos jeunes et leur passion pour les STIM. Lorsqu'on pose des questions et qu'on s'intéresse à différentes possibilités, on ouvre la voie à des découvertes qui peuvent améliorer la vie au Canada et ailleurs dans le monde. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes très heureux que le ministre Bains ait pu voir de ses propres yeux comment nos élèves ont recours à la pensée critique, à la créativité et à l'innovation pour obtenir des résultats concrets. Les élèves et les enseignants parviennent à créer des inventions incroyables lorsqu'on leur permet d'aller au-delà des limites du programme scolaire. »

-- La directrice de l'École secondaire Glenforest, Cheri Riddell

Le club des STIM de l'École secondaire Glenforest fait partie des organisations par excellence destinées aux élèves du secondaire qui s'intéressent à ces sujets. Il organise des conférences et d'autres événements pour sensibiliser les élèves aux débouchés des études en STIM, y compris la prochaine conférence sur les STIM destinée aux jeunes (Canadian Youth STEM Conference), au Centre des congrès Pearson.

Le gouvernement du Canada a fait de la promotion des STIM une priorité. Il étend son Programme PromoScience afin d'augmenter le soutien aux organisations qui offrent aux jeunes, surtout les jeunes filles et les jeunes femmes, des occasions de nourrir leurs intérêts et de perfectionner leurs aptitudes en STIM.

Le gouvernement aide également les employeurs à offrir davantage de stages d'apprentissage axés sur l'expérience dans les domaines des STIM et à offrir de nouvelles occasions aux jeunes, y compris aux jeunes femmes et aux Autochtones.

Pour obtenir davantage de renseignements sur la campagne Optez pour les sciences et sur le soutien aux études en STIM, consultez www.science.gc.ca.

