L'Examen portant sur l'évolution des milieux de travail souligne l'urgence d'intervenir, selon Unifor







TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - La diffusion des recommandations finales de l'Examen portant sur l'évolution des milieux de travail en Ontario souligne l'urgence d'apporter des changements législatifs, selon Unifor.

« Il ne fait aucun doute qu'une intervention est nécessaire pour contrer la hausse des emplois précaires et sans sécurité, et pour combler les nombreuses failles qui existent dans les lois désuètes de l'Ontario, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Quiconque laisse entendre que des changements législatifs ne sont pas nécessaires est déconnecté. »

Le rapport final et ses recommandations reconnaissent les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés, en particulier ceux qui occupent des emplois précaires à des postes temporaires ou contractuels, notamment les femmes et les travailleurs de couleur, les nouveaux Canadiens, les jeunes et les travailleurs ayant une incapacité. Le rapport démontre clairement l'impérieux besoin de moderniser les lois du travail en Ontario. Unifor demande au gouvernement d'adopter des changements législatifs rapidement pour réformer et moderniser les lois du travail sans aucun autre délai.

« Unifor exhorte le gouvernement à prendre des mesures fermes pour donner une nouvelle direction en Ontario, basée sur des emplois décents, les droits des travailleurs et de solides mesures d'équité, a affirmé Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Des lois modernes qui valorisent et protègent les travailleurs peuvent être compatibles avec des entreprises dynamiques et en bonne santé. La question n'est pas de choisir l'une ou l'autre. Nous avons besoin des deux. »

Unifor est particulièrement encouragé par les recommandations visant à renforcer les droits des travailleurs temporaires, y compris par les dispositions de congé urgent en cas de violence conjugale, d'élimination des salaires différentiels pour les employés à temps partiel, d'établissement d'horaires réglementés dans les secteurs comme celui du détail, de mise en application de règles plus strictes afin d'assurer l'équité lors des efforts de syndicalisation, et par le fait de permettre aux syndicats d'avoir accès à la liste des employés et de leurs coordonnées si le syndicat obtient l'appui de près de 20 p. cent des employés.

Toutefois, les recommandations sont insuffisantes quant à l'obligation d'augmenter le salaire minimum, aux congés de maladie, au retour à l'accréditation fondée sur les cartes d'adhésion, et aux initiatives audacieuses en matière de négociation. Le mémoire d'Unifor déposé dans le cadre de l'Examen portant sur l'évolution des milieux de travail formulait 43 recommandations visant à remanier la Loi sur les normes d'emploi et la Loi sur les relations de travail de l'Ontario. Le mémoire peut être consulté à unifor.org/changingworkplace.

« Trois ans plus tard, il ne fait aucun doute que des actions décisives sont nécessaires, a affirmé M. Dias. Il est temps maintenant que le gouvernement porte son attention à améliorer la vie de millions d'Ontariens qui sont coincés dans des emplois mal payés et précaires. Le gouvernement doit penser à ces personnes en particulier. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 310 000 travailleurs, dont plus de la moitié en Ontario. Fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail en 2013, il est issu de la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

