Une réédition des programmes externes du Conservatoire disponible gratuitement en ligne







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec a procédé à une refonte majeure de la structure et des contenus de ses programmes externes en musique et les rend dorénavant accessibles gratuitement sur son site Web.

Une offre de formation actualisée, largement bonifiée et plus accessible que jamais

Ces programmes ont été renouvelés avec comme objectif d'offrir au plus grand nombre possible de musiciens un accès à un encadrement pour une formation de qualité, flexible et actuelle. Ces programmes permettent à chacun d'atteindre son plein potentiel à son propre rythme, peu importe son âge, son lieu de résidence et ses aspirations.

Tous y trouvent d'ailleurs leur compte : des tout-petits souhaitant un premier contact avec la musique, aux musiciens ayant envie d'approfondir la maîtrise de leur instrument, en passant par les jeunes particulièrement doués parmi lesquels certains souhaiteront accéder aux études supérieures.

Au nombre des ajouts de cette nouvelle offre de formation : un volet d'éveil musical destiné aux jeunes enfants, les disciplines du chant et de la harpe qui s'additionnent aux 19 déjà offertes, un document présentant les renseignements généraux des programmes ainsi qu'un cahier guide pour les matières théoriques.

Un soutien de taille offert à proximité

Les programmes externes du Conservatoire s'adressent aux professeurs de musique de partout au Québec, et même d'ailleurs, qui désirent offrir à leurs élèves une formation musicale développée par une école d'enseignement supérieur réputée et vouée à l'excellence. Ils sont modulables par le professeur, laissant une place importante à sa vision pédagogique et au cheminement particulier de chacun de ses élèves.

Les professeurs ayant un élève inscrit aux programmes externes peuvent en tout temps s'adresser au Conservatoire le plus près de leur lieu d'enseignement pour bénéficier de conseils personnalisés dans l'application des programmes. C'est aussi le Conservatoire qui sera responsable de l'évaluation des élèves en fin d'année, en vue de leur décerner un certificat d'études.

En plus de ces outils d'enseignement, les établissements du Conservatoire offrent un soutien pédagogique aux élèves inscrits aux programmes externes en les invitant à se joindre gratuitement aux cours de maître et aux ateliers offerts dans leurs locaux, un avantage majeur qui complète la formation proposée. Dans certains cas, les professeurs du Conservatoire peuvent aussi se déplacer pour donner des cours de maître directement dans les écoles de musique.

Trois vocations différentes pour s'adapter aux besoins de chaque clientèle

Les programmes externes du Conservatoire se présentent maintenant en trois volets. Le volet éveil musical est un programme de 4 niveaux adapté aux enfants d'âge préscolaire et du 1er cycle du primaire.

Le volet général peut accueillir des élèves dès l'âge de 8 ans ou même plus tôt dans certains cas, de même que des adultes de tous âges. Reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES), le volet général propose 1 niveau de base et 8 niveaux d'encadrement. L'élève y est classé en fonction de sa capacité à l'entrée. S'il apprend plus vite dans une portion du programme, la progression par matière est possible.

Le volet préconservatoire est réservé à des jeunes d'âge précollégial présentant un potentiel particulier laissant entrevoir la possibilité d'études supérieures. L'admission se fait au moyen d'une audition. Ce volet, aussi reconnu par le MÉES, se veut une voie parallèle enrichie étalée sur 5 niveaux.

Une transition en douceur

Les nouveaux programmes externes du Conservatoire étant disponibles en ligne dès maintenant, les professeurs sont encouragés à les utiliser dès le début de la prochaine année scolaire. Ils sont invités à contacter les établissements du Conservatoire pour être accompagnés dans cette transition. Des rencontres d'information seront aussi prévues. Les professeurs pourront s'inscrire dès le début de la session d'automne, soit à partir du 5 septembre 2017, pour s'associer aux programmes et ainsi offrir à leurs élèves l'occasion de se présenter aux évaluations de fin d'année. Une fois associés aux programmes, les professeurs n'auront pas à se réinscrire chaque année.

Louis Dallaire, directeur du Conservatoire de musique de Québec, sera responsable de l'application et de la gestion des programmes externes. On peut communiquer avec lui pour plus d'informations sur le contenu de cette formation et les modalités qui en découlent, par téléphone, au 418 643-2190, poste 222, ou par courriel, à programmes.externes@conservatoire.gouv.qc.ca.

Citations

« Nous lançons un programme longuement mûri et réfléchi, issu d'observations sur le terrain et de nombreux échanges avec le corps professoral, provenant tant du Conservatoire que d'écoles partenaires. En ajoutant à cette formation des services d'accompagnement personnalisés dans nos sept établissements de musique implantés un peu partout à travers le territoire québécois, nous assurons aux professeurs partenaires un soutien inégalé et entièrement gratuit et, par le fait même, nous restons à l'écoute de leurs besoins, ce qui est primordial pour nous. »

- Régis Rousseau, directeur des études du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

« Le Conservatoire est en phase avec les mouvances pédagogiques et artistiques de son temps, tout en étant une institution héritière d'une grande tradition de formation, soucieuse de partager et de poursuivre la transmission de son expérience. Nous avons travaillé cette refonte avec le souci constant de respecter cet équilibre. »

- Johanne Pothier, directrice du Conservatoire de musique de Trois-Rivières et responsable de la révision des programmes externes

Faits saillants

Les disciplines enseignées dans les programmes externes du Conservatoire sont : alto, basson, chant, clarinette, clavecin, contrebasse, cor, euphonium, flûte, guitare, harpe, hautbois, orgue, percussion, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle.

Le Conservatoire offre des programmes externes depuis 1995 et il dessert annuellement une clientèle de 400 élèves provenant de diverses régions du Québec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, fondé par Wilfrid Pelletier en 1942, forme des professionnels de la scène à Gatineau, à Montréal, à Québec, à Rimouski, à Saguenay, à Trois-Rivières et à Val-d'Or. On peut le suivre sur Facebook, Twitter et Youtube. conservatoire.gouv.qc.ca

