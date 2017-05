IPL annonce une importante transaction aux États-Unis avec l'acquisition de Macro Plastics Inc. pour 150 M$ US







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - IPL Inc., un important fabricant nord-américain de produits de plastique moulé par injection pour les secteurs alimentaire et industriel, poursuit aujourd'hui sa croissance en annonçant l'acquisition de Macro Plastics Inc., pour un montant de 150 M$ US.

Macro, le plus important fabricant de conteneurs de plastique rigide pour le stockage en vrac, est un chef de file des produits de plastique rigide à valeur ajoutée pour l'emballage en vrac des secteurs agricole et automobile, et exploite certaines des plus grandes machines de moulage à injection en Amérique du Nord. L'entreprise, dont le siège social est à Fairfield, en Californie, compte trois usines de fabrication dotées d'installations de conception et d'essais en Californie, à Washington et au Kentucky, ainsi qu'un réseau de vente international bien établi. L'acquisition de Macro confère à IPL une place importante dans le marché stratégique des États-Unis et le marché en croissance de l'Amérique du Sud. La gamme de produits de Macro est complémentaire aux activités actuelles d'IPL, et son acquisition représente une étape majeure dans la stratégie de One51 pour devenir chef de file mondial du marché des plastiques rigides. Elle permet notamment à IPL d'établir une présence notable sur la côte ouest des États-Unis, un objectif de croissance clé de l'entreprise.

Cette acquisition est financée par des titres de créance prioritaire d'IPL et des capitaux additionnels provenant de One51 plc, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Fonds de solidarité FTQ («Fonds»), les actionnaires d'IPL. Les facilités bancaires sont assurées par un consortium de neuf grandes institutions. La Banque nationale du Canada, banque attitrée d'IPL depuis plus de 50 ans, en est l'arrangeur principal.

« Cette acquisition transformationnelle nous permet d'établir une première présence importante sur la côte ouest des États-Unis, ce qui nous place en position dominante dans plusieurs segments de marché en pleine croissance, a déclaré Luis de Jesus, président et directeur général d'IPL. Elle accroît également notre portée géographique, notre gamme de produits et notre clientèle dans les marchés en croissance de l'Amérique du Nord et du Sud. »

« Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'IPL, alors que l'entreprise continue de se positionner comme un acteur important du secteur des produits de plastique rigide », a ajouté Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse.

« L'acquisition de Macro Plastics représente une nouvelle étape qui nous permettra de renforcer la position de chef de file d'IPL dans l'industrie nord-américaine des produits de plastique. Cette transaction démontre que l'innovation et les acquisitions stratégiques sont tous deux des éléments essentiels pour aider les manufacturiers comme IPL à poursuivre leur croissance soutenue », a indiqué Janie Béïque, vice-présidente principale, Ressources naturelles, Industries, Divertissement et Biens de consommation au Fonds de solidarité FTQ.

L'acquisition de Macro contribuera à augmenter le bénéfice de IPL à compter de 2017 et fait suite à l'acquisition d'Encore Industries Inc. en novembre 2016, dont l'intégration avance bien.

La transaction est sujette aux conditions normales de clôture et devrait être conclue d'ici la mi-juin 2017, après l'obtention de l'autorisation réglementaire aux États-Unis.

Faits saillants

L'acquisition de Macro fournit à IPL une occasion importante de percer plusieurs segments de marché en croissance et d'étendre sa présence dans le marché stratégique nord-américain des plastiques rigides, un secteur de croissance clé pour le groupe.

L'acquisition de Macro permettra :

de mener à la création d'une entreprise mondiale de conteneurs de plastique rigide pour l'emballage en vrac, en combinaison avec IPL et OPG (One Plastics Groups);

d'ajouter des installations bien établies, hautement spécialisées et stratégiquement situées;

de développer les infrastructures de vente et de distribution actuelles en ciblant de nouveaux marchés de niche;

d'obtenir des positions dominantes dans les principaux marchés agricoles en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que l'accès aux secteurs émergeants en forte croissance tels que les secteurs industriel et automobile, et les secteurs de la production agro-alimentaire et du pavement extérieur;

de présenter une gamme de produits brevetés innovateurs qui fournit des solutions à valeur ajoutée pour l'expédition et le stockage;

de poursuivre le développement de produits améliorés à l'échelle du groupe grâce au partage de connaissances;

de mener à une synergie des revenus et de l'approvisionnement, entres autres;

de fournir au groupe une présence à l'échelle du marché des États-Unis.

À propos d'IPL

Fondée en 1939, IPL est un important fabricant nord-américain de produits de plastique moulés par injection. Fonctionnant à partir de six usines de fabrication situées à Saint-Damien (Canada), à Edmundston (Canada), au Missouri (USA), en Ohio (USA), en Géorgie (USA) et au Minnesota (USA), IPL conçoit et fabrique des produits pour les secteurs de l'emballage de la nourriture et de l'emballage en vrac, de l'environnement et de la manutention des matériaux au Canada et aux États-Unis. One51 détient une participation majoritaire de 67 % dans IPL avec ses partenaires la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ qui en détiennent respectivement 22 % et 11 %.

À propos de One51

One51 est un important fabricant de plastiques rigides pour les secteurs de l'emballage, des conteneurs écologiques et des produits industriels dont les usines de fabrication se trouvent en Irlande, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Chine. One51 emploie environ 1 600 personnes et son siège social est à Dublin, en Irlande.

À propos de Macro Plastics Inc.

Macro a été fondée en 1989 et compte trois usines de fabrication aux États-Unis - à Fairfield, en Californie, à Union Gap, à Washington, et à Shelbyville, au Kentucky - ainsi qu'un réseau de ventes international bien établi. Macro est le plus important fabricant de bacs de plastique rigide pour le stockage en vrac, et est un chef de file en produits de plastique rigide à valeur ajoutée pour l'emballage en vrac des secteurs agricole et automobile.

Macro offre une gamme de produits spécialisés qui se démarquent tout en ciblant des secteurs de niche du marché des conteneurs de stockage en vrac pour l'industrie de l'agriculture et de la production agro-alimentaire aux États-Unis et en Amérique du Sud. Cette entreprise a également élaboré un portefeuille de produits innovateurs, dont une solution d'expédition sur mesure pour l'industrie automobile et une gamme de produits de revêtements de sol et de chaussées temporaires qui offrent des occasions d'expansion en dehors des marchés cibles des États-Unis. Macro compte près de 2 900 clients, dont plusieurs qui sont desservis par l'entreprise depuis plus de dix ans.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.macroplastics.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraites publics et parapublics. Son actif net s'élève à 270,7 G$ au 31 décembre 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds intentionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site www.cdpq.com.

À propos du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30 novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnaires-épargnants. fondsftq.com

SOURCE IPL Inc.

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 11:52 et diffusé par :