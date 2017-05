Tangerine célèbre son 20e anniversaire en redonnant aux collectivités partout au Canada







Dans le cadre d'un concours national, cinq initiatives communautaires remporteront des prix en argent, y compris un grand prix de 20 000 $

TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - Afin de célébrer son 20e anniversaire, Tangerine lance #Tangerine20, un concours d'envergure nationale qui invite les Canadiens d'un océan à l'autre à présenter une initiative communautaire locale qui aura la chance de remporter l'un des cinq prix en argent, y compris un grand prix de 20 000 $.

Il y a 20 ans, Tangerine a ébranlé le secteur bancaire avec son concept en ligne novateur. L'institution, qui a été conçue au départ pour l'épargne, est devenue aujourd'hui la principale banque en ligne, offrant une expérience client uniforme et une valeur exceptionnelle aux Canadiens en ce qui concerne leurs besoins bancaires courants. Tangerine s'est aussi bâti une réputation avec les dons qu'elle a versés aux collectivités partout au Canada et a donc voulu célébrer son 20e anniversaire en lançant #Tangerine20.

« Depuis 20 ans, nous aidons les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers en leur permettant d'accumuler plus d'argent, d'épargner davantage et de garder plus d'argent dans leurs poches », a déclaré Amy Cole, vice-présidente, Communications d'entreprise chez Tangerine. « Pour célébrer notre anniversaire, nous combinons cet engagement envers les Canadiens avec le programme ParticiperAuChangement en vue de soutenir une initiative communautaire (comme revamper un terrain de jeux ou l'aménagement d'un espace vert local) afin qu'elle puisse atteindre l'objectif de sa collecte de fonds un peu plus rapidement. »

Du 23 mai au 16 juin 2017, en visitant le site Tangerine20.ca, les Canadiens peuvent poser la candidature d'une initiative de leur collectivité, qui courra la chance de remporter l'un des prix #Tangerine20. Les candidatures sont acceptées pour les prix suivants : 20 000 $, 10 000 $, 5 000 $ (x 2) et 2 000 $. Tangerine dévoilera l'identité des 20 finalistes le 6 juillet, date à laquelle les Canadiens pourront commencer à voter pour l'initiative qu'ils préfèrent à tangerine.ca/tangerine20. L'identité des cinq gagnants du concours #Tangerine20 sera dévoilée le 9 août 2017 sur la page Facebook de Tangerine.

À l'occasion de son 20e anniversaire, Tangerine offre également des promotions spéciales à ses nouveaux Clients, y compris des primes pouvant atteindre 150 $ à l'ouverture de leur premier compte. Les 5 000 premières personnes qui trouveront le code promotionnel (Clé Orange) dissimulé dans la nouvelle pub de Tangerine et qui l'utiliseront pour ouvrir leur premier compte Tangerine recevront une prime supplémentaire de 20 $, ce qui représente des primes totalisant 170 $*. Tangerine offre également des primes pouvant atteindre 250 $ aux Clients actuels qui réfèrent la banque à trois amis**.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires et les règlements du concours à tangerine.ca/tangerine20 et sur la page Facebook de Tangerine.

Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 38 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est la principale banque en ligne au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes-chèques à intérêt quotidien ou de comptes d'épargne à intérêt élevé sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires ou de fonds communs de placement offerts par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Avec plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications bancaires mobiles à des Cafés, à des kiosques mobiles, ainsi qu'à des centres d'appels qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. En 2012, elle a été achetée par la Banque Scotia et opère de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

* Pour obtenir la prime d'anniversaire de 20 $, vous devez devenir un nouveau client de Tangerine en utilisant la Clé Orange « 2020 » et ouvrir votre premier Compte d'épargne Tangerine, Compte d'épargne RÉR Tangerine, Compte d'épargne libre d'impôt Tangerine ou Compte-chèques Tangerine en effectuant un dépôt initial minimum de 100 $ d'ici le 9 juin 2017. Les comptes sont considérés comme étant bel et bien ouverts lorsque vous avez satisfait aux modalités générales de compte et que le compte ne fait pas l'objet de restrictions. La prime d'anniversaire en espèces de 20 $ est réservée aux 5 000 premiers nouveaux clients de Tangerine qui utiliseront la Clé Orange « 2020 » entre le 16 mai 2017 et le 9 juin 2017. Le dépôt de la prime sera effectué dans le premier compte Tangerine que vous avez ouvert, dans les 30 jours suivant l'ouverture du compte. Limite d'une (1) prime d'anniversaire en espèces de 20 $ par client. Lorsque deux nouveaux clients de Tangerine ouvrent un compte conjoint en utilisant la Clé Orange « 2020 », seulement une (1) prime d'anniversaire en espèces de 20 $ sera versée dans ce compte. Les modalités générales complètes de compte sont accessibles ici. Pour obtenir la prime d'anniversaire de 25 $ liée au Compte-chèques, vous devez devenir un nouveau client de Tangerine en utilisant la Clé Orange « 2020 » et ouvrir votre premier Compte-chèques Tangerine en effectuant un dépôt initial minimum de 100 $ d'ici le 31 août 2017. Les comptes sont considérés comme étant bel et bien ouverts lorsque vous avez satisfait aux modalités générales de compte et que le compte ne fait pas l'objet de restrictions. Le dépôt de la prime sera effectué dans le premier compte Tangerine que vous avez ouvert, dans les 30 jours suivant l'ouverture du compte. Limite d'une (1) prime de 25 $ relative au Compte-chèques par client. Pour les comptes conjoints, seule la personne dont le nom figure en premier sur le relevé bancaire (le « détenteur principal du compte ») sera admissible à recevoir la prime de 25 $ liée au Compte-chèques. Les modalités générales complètes de compte sont accessibles ici. Pour obtenir la prime d'anniversaire de 25 $ liée au Compte d'épargne, vous devez devenir un nouveau client de Tangerine en utilisant la Clé Orange « 2020 » et ouvrir votre premier Compte d'épargne Tangerine, compte d'épargne RÉR Tangerine ou Compte d'épargne libre d'impôt Tangerine en effectuant un dépôt initial minimum de 100 $ d'ici le 31 août 2017. Les comptes sont considérés comme étant bel et bien ouverts lorsque vous avez satisfait aux modalités générales de compte et que le compte ne fait pas l'objet de restrictions. Le dépôt de la prime sera effectué dans le premier compte Tangerine que vous avez ouvert, dans les 30 jours suivant l'ouverture du compte. Limite d'une (1) prime de 25 $ relative à un Compte d'épargne par client. Pour les comptes conjoints, seule la personne dont le nom figure en premier sur le relevé bancaire (le « détenteur principal du compte ») sera admissible à recevoir la prime de 25 $ liée au Compte d'épargne. Les modalités générales complètes de compte sont accessibles ici. Pour obtenir la prime de 100 $ liée à la paie, qui est offerte du 16 mai 2017 au 31 août 2017, vous devez : 1) être un nouveau client de Tangerine au plus tard le 16 mai 2017, 2) avoir transféré votre premier dépôt direct de paie admissible au plus tard le 31 août 2017, 3) faire en sorte que les dépôts directs de paie subséquents se poursuivent pendant au moins trois mois consécutifs et 4) satisfaire à toutes les modalités générales de l'offre. Seuls les clients qui n'ont jamais reçu de prime liée au transfert de leurs dépôts directs de paie sont admissibles à la prime de 100 $. Les primes seront versées au Compte-chèques Tangerine du client au cours du mois suivant, à condition que ces modalités soient respectées. L'offre ne sera applicable aux Comptes-chèques Tangerine que si le client admissible est le détenteur principal du compte. Les modalités générales complètes de compte sont accessibles ici.

** Cette offre est d'une durée limitée. Pour qu'un client actuel puisse obtenir 50 $ pour chaque ami qui devient un nouveau client de Tangerine, les nouveaux clients de Tangerine doivent prendre les mesures suivantes (« toutes les mesures ») : ouvrir leur premier compte Tangerine (à l'exclusion de la Carte de crédit Remises Tangerine), effectuer un dépôt minimum de 100 $ et s'inscrire au moyen d'une Clé Orange Invitez un ami entre le 16 mai 2017 et le 31 août 2017 (la « période de l'offre »). Pour obtenir une prime supplémentaire de 100 $, trois amis doivent devenir de nouveaux clients de Tangerine et prendre toutes les mesures au cours de la période de l'offre. Chaque client actuel ne pourra recevoir qu'une (1) prime de 100 $. Les nouveaux clients doivent ne jamais avoir détenu un compte ING DIRECT ou Tangerine. Les comptes sont considérés comme étant bel et bien ouverts lorsque le nouveau client a satisfait aux modalités générales de compte et que le compte ne fait pas l'objet de restrictions. Le dépôt des primes de recommandation sera effectué dans les 30 jours après que le nouveau client ait pris toutes les mesures et il sera versé à votre Compte d'épargne non enregistré Tangerine ou à votre Compte-chèques Tangerine. Si vous ne détenez aucun de ces comptes, vous devrez en ouvrir un afin que nous puissions effectuer le dépôt automatiquement. Après la période de l'offre, la prime Invitez un ami de 50 $ d'une durée limitée prendra fin et sera remplacée par la prime standard Invitez un ami de 25 $, qui sera rétablie par la suite lors de recommandations futures. Tangerine se réserve le droit de mettre fin à la période de l'offre plus tôt ou de la prolonger, à sa discrétion absolue. Une fois que la Clé Orange Invitez un ami a été entrée, elle ne peut être annulée. Des modalités et restrictions supplémentaires s'appliquent, conformément à ce qui est indiqué dans les modalités générales de compte. Les modalités détaillées de l'offre sont accessibles à l'adresse suivante : https://www.tangerine.ca/fr/referafriend/modalites/index.html. Cette offre est réservée aux individus qui sont devenus des clients de la banque avant le 16 mai 2017. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre de prime d'adhésion de Tangerine.

