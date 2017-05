Collaboration et innovation sont à l'honneur grâce au trois prix remportés par Amcor aux DuPont Packaging Awards 2017







ZURICH, May 23, 2017 /PRNewswire/ --

L'approche client, la collaboration et l'innovation emblématiques d'Amcor on été recompensées à trois reprises lors de l'édition 2017 du DuPont Awards for Packaging Innovation.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/514699/Amcor_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514700/Vento_and_Vitamin_Water.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514701/Vento_and_Vitamin_Products.jpg )

L'entreprise multinationale a récolté l'or dans la catégorie Avancée technologique et packaging éco-responsable pour son emballage café Ventotm, l'argent pour sa bouteille Vitaminwater® de 20 once (0,591 l) dans la catégorie Packaging éco-responsable, et en partenariat avec Crown Holdings Inc. l'or pour Peelfittm dans la catégorie Avancée technologique et packaging éco-responsable.

« Notre expertise internationale produit régulièrement des packaging plus fonctionnels, plus attractifs, et plus économiques pour nos clients et leurs clients, tout en étant plus respectueux de l'environnement », a déclaré Brian Carvill, Vice-président, Recherche, développement et génie technologique de la division plastiques rigides d'Amcor.

Le Dr Carvill a ajouté qu'Amcor était honoré de voir trois de ses produits récompensés cette année aux DuPont Awards.

« Ces produits sont le reflet de l'engagement d'Amcor's dans la collaboration et l'innovation pour ses clients, et démontrent la profonde maîtrise de leurs impératifs de fabrication et de chaîne logistique », a-t-il souligné.

Le polyéthylène téréphtalate (PET) utilisé par Vitaminwater pour ses bouteilles est une innovation Amcor qui permet d'optimiser la performace du contenant, tout en réduisant son poids à un niveau inférieur aux produits issus du remplissage à eau chaude traditionnels. La base de la bouteille est dotée de la technologie PowerStraptm d'Amcor qui permet de renforcer sa structure et d'augmenter sa capacité d'absorption pendant le remplissage. La paroi intègre la technologie ActiveHingetm qui accroît encore sa rigidité. En plus de diminuer le poids de l'emballage, ces technologies permettent aussi d'optimiser l'étiquetage et l'empilage.

Un second prix a récompensé Vento, le stratifié haute performance d'Amcor pour le café moulu ou le café en grains. L'emballage novateur permet aux producteurs de café de préserver le parfum et l'arôme du café fraichement torréfié sans valves, sans machinerie ni étape supplémentaire, explique Luca Zerbini, Vice-président marketing, R&D et développement durable pour la division Flexibles d'Amcor en Europe.

« Les producteurs de café veulent réduire les coûts et la complexité du conditionnement tout en augmentant le rendement de leurs opérations », a déclaré M. Zerbini. « Le système de dégazage Vento intégré dans le stratifié offre à l'emballage une plus grande flexibilité de conception, est compatible avec toutes les machines d'emballage de café, et permet d'améliorer la rapidité de la chaine d'emballage ».

Vento assure l'étanchéité du contenant et la fraîcheur du produit, pèse moins lourd et a une emprunte carbone plus faible que les emballages de café à valves. Il évite de devoir acheter et installer les valves traditionnelles, et permet d'emballer le café immédiatement après torréfaction, sans équipement ni étapes supplémentaires.

Le troisième produit à l'honneur, Peelfittm, a été développé par Crown Holdings Inc. en utilisant le système CanSeal Pro d'Amcor. Peelfit est destiné au marché des aliments secs et répond parfaitement aux demandes de facilité d'usage, de réduction du poids de l'emballage et d'une meilleure protection du produit.

« Peelfit est le fruit du travail extraordinaire des designers et ingénieurs de Crown et de notre partenaire stratégique en emballage Amvor », a déclaré Olivier Aubry, directeur marketing et développement pour Crown Food Europe.

CanSeal Pro d'Amcor est une membrane flexible révolutionnaire qui permet à Peelfittm d'utiliser moins de métal tout en conservant un niveau optimal de performance et de fonctionnalité. L'un des bénéfices durables est l'élimination de la languette métallique communément utilisée sur les application de sertissage, rendant le contenant 16 pour cent plus léger que les boîtes de conserves traditionnelles.

Les DuPont Awards for Packaging sont un évènement international indépendant qui récompense l'innovation dans la conception de packaging, les matériaux, la technologie et toutes les étapes de la chaine d'emballage. Les juges ont évalué plus de 140 candidatures de 24 pays.

Amcor a reçu les honneurs des DuPont Awards pour un bon nombre de solutions d'emballage ces dernières années, dont Formpack® Ultra, un emballage blister formé à froid pour l'industrie pharmaceutique, et une bouteille en PET pour Method Products fabriquée à 100 pour cent à partir de résine de PET recyclée.

À propos d'Amcor

Amcor Limited (ASX: AMC; http://www.amcor.com) est un leader mondial spécialiste des solutions d'emballage éco-responsables, dont les activités couvrent une large gamme d'emballages plastique flexibles et rigides, et qui améliore l'expérience produit du consommateur au quotidien. Ses activités commerciales sont à 95 pour cent réparties sur le secteur alimentaire, les boissons, les produits de soins et l'industrie du tabac. L'entreprise compte plus de 31 000 employés, présents dans plus de 40 pays et répartis sur plus de 190 sites.

Pour plus d'informations : http://www.amcor.com

Ventotm https://www.amcor.com/products_services/vento

CanSeal Pro https://www.amcor.com/products_services/canseal-pro

Vitaminwater : https://www.youtube.com/watch?v=41D7YejgW2w





Contact auprès des médias :

Melinda de Boer

directrice des communications externes

+41-44-316-17-17

melinda.deboer@amcor.com



