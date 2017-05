Célébrer les cultures autochtones à Mont-Tremblant : Festival Manitou du 14 au 16 juillet 2017







MONT-TREMBLANT, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le Domaine Saint-Bernard de Mont Tremblant, en partenariat avec DestiNATIONS : Carrefour International des Arts et Cultures des Peuples autochtones, lancent la première édition du Festival Manitou : Célébration des cultures autochtones, du 14 au 16 juillet au Domaine Saint-Bernard, site écotouristique au coeur de la région du Mont-Tremblant.

Elisapie Isaac : invitée d'honneur au Festival Manitou

Le Festival Manitou dévoile sa programmation pour la première édition et est fier de présenter Elisapie Isaac comme invitée d'honneur. Un grand concert d'ouverture par Elisapie nous fera découvrir quelques chansons de son nouvel album, The Ballad of the Runaway girl : conte musical d'une Inuk expatriée, un retour aux sources, tantôt doux, tantôt cru avec sa façon bien à elle de mélanger l'inuktitut, l'anglais et le français.

Une programmation colorée, riche et diversifiée

Cet été, les festivaliers pourront découvrir la richesse et la diversité des cultures autochtones à travers la programmation diversifiée du festival. Plus d'une quarantaine d'artistes et d'artisans et près d'une dizaine d'organisations culturelles et artistiques, représentant plus de 10 nations autochtones, participeront au Festival Manitou. ''Ils partageront leurs cultures à travers des ateliers interactifs, des démonstrations de pratiques artisanales, des activités de transmission culturelle et de contes, des découvertes culinaires, de la danse et des projections de films. '' Amelia Puddifer, Directrice générale, Domaine Saint-Bernard

Parmis les artistes invités Sakay Ottawa, nous plongera dans un univers musical dans sa langue maternelle, l'atikamekw, Barbara Diabo initiera les festivaliers aux danses de cerceaux accompagnée de tambours et Joséphine Bacon nous transportera vers des espaces nomades.

''Nous sommes impatientes d'accueillir les festivaliers dans un espace pensé pour favoriser les découvertes, les échanges et les rencontres. Le festival est le lieu par excellence pour découvrir et apprendre en faisant.'' Marie-Josée Parent, Directrice générale, DestiNATIONS : Carrefour International des Arts et Cultures des Peuples autochtones

À propos du Domaine Saint-Bernard

Le Domaine Saint-Bernard est un parc écotouristique de 1500 acres de nature protégée au coeur de Mont-Tremblant, comprenant un vaste réseau de sentiers pédestres, un lac pour la baignade, un pavillon d'astronomie et de l'hébergement de groupe. La mission de préservation de l'écosystème est au coeur des activités du Domaine qu'elles soient sportives, culturelles, éducatives, récréatives ou sociales.

À propos de DestiNATIONS

DestiNATIONS a pour mandat de diffuser, promouvoir, produire, rechercher, soutenir et commanditer des produits artistiques, éducatifs et culturels multidisciplinaires (films, jeux vidéo, réalités virtuelles, danses, sculptures, musiques, artisanats, etc.) des Peuples autochtones, d'éduquer les publics sur les cultures autochtones traditionnelles et contemporaines et d'accueillir des rassemblements artistiques, politiques et culturels. DestiNATIONS est un lieu de rassemblement pour les Autochtones. DestiNATIONS est aussi un pôle de diffusion et de production de calibre international dédié à la découverte des cultures autochtones pour le plus grand plaisir des visiteurs et touristes internationaux.

