Attentat de Manchester - Québec solidaire offre son soutien au peuple britannique







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, tient à exprimer le soutien de sa formation politique avec les familles des victimes de l'attentat de Manchester et avec tout le peuple britannique.

« Comme à chaque fois que ce type d'événement inacceptable et condamnable se produit, je suis remplie d'une très grande tristesse. Le terrorisme est une gangrène. Il alimente le cercle infernal de la violence. Il faut le dénoncer et le combattre sans se tromper de cible et par les bonnes solutions pour ne pas jouer le jeu des promoteurs de la haine. Je souhaite exprimer aux familles de Manchester notre profonde solidarité et notre appui. Il faut ensemble travailler à la paix pour assurer aux différents peuples une quiétude d'esprit et une vie paisible. » - Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

