Dream Hotel Group entame une deuxième année de croissance sans précédent

Le groupe d'avant-plan de style de vie luxueux continue son expansion mondiale rapide en signant une entente pour neuf nouveaux hôtels et annonce des plans pour tripler son portefeuille existant d'ici 2022

NEW YORK, 23 mai 2017 /CNW/ - Dream Hotel Group, la marque et la société de gestion hôtelière de renom qui englobe les marques Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal et Unscripted Hotels, laquelle sera lancée sous peu, annonce aujourd'hui une autre année de croissance sans précédent à l'échelle internationale, alors que neuf nouveaux hôtels doivent ouvrir leurs portes dans de nouvelles destinations d'ici la fin de 2020.

« Nous avons signé davantage d'ententes hôtelières dans les six derniers mois que dans n'importe quelle autre année dans l'histoire de la société », déclare Sant Singh Chatwal, président du conseil d'administration de Dream Hotel Group. « Après avoir investi de manière significative et être passé de propriétaire à gestionnaire et marque hôtelière, Dream Hotel Group dispose désormais de son plus important portefeuille, et nous sommes impatients de continuer à multiplier les réussites et à élargir nos marques à un rythme rapide. »

Dream Hotel Group compte 16 hôtels en exploitation et un solide portefeuille regroupant 26 propriétés additionnelles, y compris neuf nouvelles locations qui, une fois ouvertes, devraient porter le nombre total de propriétés et de chambres à 42 et à 10 034, respectivement. Disposant du portefeuille le plus vif et le plus vaste de l'histoire de la société, Dream Hotel Group est en voie d'accroître son empreinte mondiale par un facteur de 230 pour cent au cours des quatre prochaines années, triplant ainsi ses actifs existants d'ici 2022.

« Ces neuf nouveaux développements témoignent de la robustesse de nos marques, et je suis fier d'annoncer une autre année record de croissance stratégique pour le groupe », fait remarquer Jay Stein, chef de la direction, Dream Hotel Group. « Nous réalisons que nos marques de mode de vie sont prisées tant par les destinations émergentes que celles qui sont bien établies, et chaque avancée dans un nouveau marché démontre notre engagement indéfectible à forger de nouveaux partenariats et à enrichir ceux-ci avec les propriétaires et les promoteurs potentiels du monde entier. »

Les nouvelles destinations qui seront créées se trouvent dans des marchés primaires et secondaires partout dans le monde -- de Dallas à Delhi, de l'Upstate New York au Vietnam, des Maldives à la République dominicaine -- et totalisent 750 millions $ en nouveaux développements hôteliers, lesquelles seront mises en oeuvre par des promoteurs indépendants agissant comme partenaires.

Ces nouvelles font suite à l'annonce du lancement de la toute nouvelle marque très attendue de mode de vie de Dream Hotel Group, Unscripted, qui est en voie de devenir la nouvelle marque connaissant la croissance la plus rapide de l'histoire de la société. Étant un nouveau concept d'hébergement pour le voyageur progressiste créatif, Unscripted ouvrira son premier centre en juillet 2017 à Durham, en Caroline du Nord.

Dream Hotel Group a conclu neuf nouveaux accords hôteliers dans les six derniers mois, à savoir :

Dream Oceanami Villas & Spa (Vietnam) - Automne 2017 - Mis en oeuvre par Beegreen Group, Dream Oceanami Villas & Spa, il s'agit du premier de quatre nouveaux emplacements à ouvrir au Vietnam. Situé à Long Hai, dans la province Ba Ria-Vung Tau, le centre de villégiature comptera 347 villas et huit sites de restauration et de divertissement nocturne, y compris un Dream Beach Club, exclusif à la marque, qui fera face à la mer de chine septentrionale et offrira une un kilomètre de plage immaculée.

Unscripted Cocobay Da Nang - Automne 2017 - Développé par le groupe vietnamien Empire, l'hôtel Unscripted de 160 chambres disposera de trois sites de restauration et de divertissement nocturne. Cocobay sera le plus vaste centre de villégiature intégré du Vietnam et comptera une rue piétonne abritant des magasins et des restaurants, un parc aquatique, un centre des arts de la scène, des résidences et des appartements luxueux, un club de plage et huit hôtels, dont l'Unscripted Cocobay, faisant tous face à la mer de chine septentrionale.

The Chatwal Lodge - Fin 2018 - Situé à Bethel, NY, le Chatwal Lodge sera le deuxième endroit à accueillir la collection Chatwal d'hôtels luxueux. Conçu par Dream Hotel Group, le centre de villégiature comptera 50 habitations exquises réparties sur 23 acres, y compris des villas privées, des suites et des chambres, ainsi que des expériences culinaires de renommée mondiale offertes par le chef réputé Todd English. D'autres suivront sous peu.

The Chatwal Maaga Maldives - 2019 - Établi par l'entrepreneur local Mohamed Manik et Alpha Kinam Holdings, le Chatwal Maaga Maldives, qui sera le premier des deux nouveaux emplacements de Dream Hotel Group dans les îles Maldives, offrira 80 villas ultra-luxueuses, six plages privées et deux villas présidentielles ainsi que trois sites de restauration inoubliable alliant la gastronomie à l'élégance rustique en bordure du lagon dans le pittoresque atoll septentrional Ari.

Unscripted Dallas-Fort Worth - 2019 - Créé par Newstream Hotels & Resorts, l'hôtel de cinq étages comptera 134 chambres ainsi que quatre bars et restaurants, dont une aire de repos sur le toit. Situé dans la ville de Flower Mound, à côté du lac Grapevine et six milles au nord de l'aéroport DFW, l'Unscripted Dallas-Fort Worth se veut le premier établissement construit de A à Z et le deuxième emplacement aux États-Unis de la marque Unscripted Hotels.

Dream Delhi - 2019 - Mis en oeuvre par Asrani Inn & Resorts Private Ltd., le Dream Delhi comptera 179 chambres et de multiples sites de dégustation d'aliments et de boissons, dont un concept Food Hall mené par Todd English, chef cuisinier de renommée internationale.

The Time Dominican Republic - 2019 - L'hôtel Time Dominican Republic sera le premier emplacement du groupe dans les Caraïbes. Ce centre de villégiature haut de gamme dont l'ouverture est prévue en 2019 disposera de suites et de chambres luxueuses faisant face à la plage, de multiples sites de restauration et de divertissement nocturne et d'un centre de thalassothérapie.

Unscripted Dominican Republic - 2019 - Aussi prévu pour 2019, l'Unscripted Dominican Republic proposera des chambres et des suites pour les invités ainsi que plusieurs points de dégustation d'aliments et de boissons.

Dream Gasveli Maldives - 2020 - Établi par l'entrepreneur local Mohamed Manik et Alpha Kinam Holdings, le complexe Dream Gasveli Maldives comptera 500 villas, huit sites de restauration expérientielle et de divertissement nocturne, y compris un Dream Beach Club, exclusif à la marque, un centre de mieux-être et de thalassothérapie de 20 000 pieds carrés, et plus d'une douzaine de magasins de vêtements griffés hors-taxe à même le site.

Dream Hotel Group a aussi signé des lettres d'intention d'ouverture d'hôtels dans les marchés suivants : Austin, Phoenix, Orlando, Monterey et Long Island City, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Amérique centrale et au Vietnam.

La société entend mettre sur pied plus de 150 hôtels et complexes hôteliers pour l'ensemble de ses marques - Dream, Time, The Chatwal et Unscripted - au cours des quatre prochaines années, continuant ainsi à cristalliser son portefeuille mondial florissant.

Dream Hotel Group est une marque et une société de gestion hôtelière comptant plus de 30 ans de riche expérience dans l'administration de propriétés dans certains des milieux hôteliers les plus concurrentiels du monde. Englobant les marques Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal et Unscripted Hotels, Dream Hotel Group se consacre à trois secteurs d'activités : les marques exclusives; la gestion hôtelière; et les plaisirs de la table et la vie nocturne. La société est mue par la philosophie selon laquelle le design visionnaire, le service et l'expérience de la clientèle doivent tous être offerts dans chaque segment de marché. Dream Hotel Group est déterminée à offrir aux voyageurs un lien authentique avec leur destination de choix grâce à une approche véritablement originale. Pour obtenir plus d'information, visitez www.dreamhotelgroup.com. Suivez @dreamhotelgroup sur Twitter.

