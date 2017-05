Une belle fête pour la 60e famille agricole : la famille Gauthier, de Saint-Irénée







CHARLEVOIX, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est dans un décor enchanteur et sous un soleil radieux que la famille Gauthier, famille agricole 2016, a reçu de grands honneurs, dimanche le 21 mai dernier, au Domaine Forget. La famille de Gisèle et feu Roger Gauthier, originaire de la belle région de Charlevoix, oeuvre en production porcine (naisseur et finisseur) depuis cinq générations en plus de produire du boeuf, du grain et du bois. En décembre dernier, à Québec, la famille s'est méritée le titre de « Famille agricole de l'année 2016 » remis par la Fondation de la famille terrienne qui soulignait alors le 60e anniversaire du concours de la famille agricole. Ce titre, accompagné d'une bourse de 2000 $, a été souligné lors d'une grande fête régionale auxquels près de 300 convives étaient présents. C'est dans la très belle ambiance du Domaine Forget que la famille Gauthier a reçu de nombreux témoignages de félicitations.

En 2014, la famille Gauthier soulignait le 60e anniversaire de leur établissement. Gisèle et Roger ont eu sept enfants, dont trois sont impliqués en production agricole. Lorsqu'ils ont débuté en 1956, leur chiffre d'affaires ne dépassait pas 40 000 $ par année; le couple possédait alors une étable, une terre, une maison, des vaches et des porcs et ils cultivaient vaillamment la terre. La première porcherie fut construite en 1965 pour abriter 40 truies. En 1967, la 2e porcherie est érigée et l'on sépare les étapes de croissance des porcs. Ce 2e bâtiment, logeant 600 porcs dédiés à l'engraissement, sera détruit par le feu en 1987 puis reconstruit.

Aujourd'hui, Gilles et Rémy, deux des fils Gauthier, ont pris la relève de la ferme familiale avec leur conjointe respective, Linda Chouinard et Louiselle Tremblay. Leurs enfants qui suivent une formation dans le domaine prendront le relais éventuellement. Ils ont toujours eu à coeur une gestion financière rigoureuse et des investissements bien calculés. Ils ont maintenant un chiffre d'affaires variant entre 9 et 11 millions. La production annuelle est de 25 000 porcs et l'entreprise mère, la Porcherie Roger Gauthier, est propriétaire de 5 entreprises agricoles porcines distinctes, 2 compagnies de transport et un garage de machinerie agricole. En plus des quatre actionnaires principaux, la famille emploie 12 personnes à temps plein et 2 sur une base saisonnière.

Leur fils aîné, Guy, est dans le domaine de la vente des produits laitiers tandis que Ghislaine, leur fille aînée, est mariée à un producteur agricole, Yvon Audet. Les autres enfants; Solange, qui occupe les fonctions de secrétaire comptable, Marylène qui fait carrière dans les Forces armées canadiennes, et Amélie qui travaille en administration ont aussi contribué à l'essor de la ferme dans leur jeunesse. Des valeurs importantes sont au coeur de l'entreprise familiale, comme le respect et la communication qui sont un gage d'union et permettent de conserver une famille forte et unie. La famille organise régulièrement des rencontres avec l'équipe de la ferme afin de prendre les meilleures décisions. Travailler de longues heures n'est pas un problème avec la passion du travail, toutefois, prendre le temps de s'arrêter et de faire une pause est important pour conserver une meilleure qualité de vie.

Impliquée dans la communauté, tant au niveau de leur syndicat qu'au sein de la Fédérée, dans le cercle des fermières pour l'une, comme pompier volontaire pour l'autre, la famille trouve important d'être présente et engagée dans son milieu de vie. Il en va de même pour la valorisation de l'agriculture et de la profession qui passe, pour eux, par le respect de la terre, de l'environnement et des animaux. D'ailleurs, l'entreprise a son plan agroenvironnemental de fertilisation, un plan de culture, et priorise l'utilisation d'engrais naturel lorsque c'est possible. En 2007, la nouvelle construction prévoyait un système de récupération de lisier appelé « Séparation sous la queue ». Une portion du lisier est liquide et l'autre solide. Cela facilite la manipulation et permet d'offrir la portion solide à d'autres producteurs agricoles (bovin, avicole) désirant bonifier leur fertilisation tout en permettant un engraissement sain et respectueux de la terre. Une bande riveraine est également conservée lors de l'épandage afin de préserver la faune et la flore et, bien sûr, l'entreprise favorise le recyclage au maximum. Adhérant au processus de traçabilité pour tous les porcs produits, la famille fut vraiment fière lorsque Les Éleveurs de porcs du Québec ont déposé leur rapport de responsabilité sociale, car il représente très bien leurs aspirations. Plusieurs d'entre eux sont bénévoles lors de l'activité « Portes ouvertes sur les fermes du Québec » organisée par l'Union; il leur est naturel de donner un coup de main, puisque cette journée présente un visage humain de l'agriculture.

La famille Gauthier exerce la profession agricole par choix et par amour du métier et ils en sont des plus heureux. Avec cette passion, la famille a tous les ingrédients pour transférer l'entreprise de génération en génération avec succès. Pour eux, c'est un travail noble de nourrir chaque jour la population et on imagine mal un Québec... sans bacon. Les Gauthier ont bâti une entreprise familiale viable, vivable et transférable et travaillent sans relâche pour demeurer unis et pour une agriculture durable. La fête régionale bénéficie du support financier de plusieurs partenaires du milieu et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Une capsule vidéo sur les membres de la famille Gauthier a été produite dans le cadre de la série vosagriculteurs.tv, série qui présente le quotidien de familles agricoles d'ici. La Fondation de la famille terrienne vise à valoriser les valeurs qui conduisent la famille agricole du Québec moderne vers la réussite, tant familiale que sociale et économique. Chaque année, la Fondation décerne le prix de la Famille agricole de l'année à une famille d'agriculteurs du Québec. Les organismes partenaires de la Fondation sont La Coop fédérée et la Fédération des caisses Desjardins du Québec, le Regroupement des familles agricoles lauréates et l'Union des producteurs agricoles. La 61e édition du concours est maintenant ouverte et les familles intéressées ont jusqu'au 30 septembre 2017 pour déposer leur candidature en faisant parvenir le formulaire d'inscription à info@familleterrienne.org.

