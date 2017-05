D'hier à Montréal : Isabelle Maréchal et ses invités fêtent la métropole sur Historia!







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Historia célèbre à sa façon le 375e anniversaire de Montréal avec le magazine D'hier à Montréal animé par Isabelle Maréchal et qui sera diffusé les dimanches à 21 h dès le 4 juin. Réal Béland, Gilbert Rozon, Lise Dion, Guylaine Tremblay, Denis Bouchard, le maire Denis Coderre, Giovanni Apollo et Marc Hervieux, des personnalités montréalaises pure laine ou d'adoption, revisitent les quartiers qui leur tiennent à coeur et partagent avec affection et passion leur rapport à la métropole. Autant d'invités avec lesquels Isabelle va rire, manger, créer, chanter, bouger, prier, se transporter et se divertir en ville; les différents thèmes de ce magazine vivant et rafraichissant!

Pour visionner la bande-annonce : http://bit.ly/hiermtl

De Montréal-Nord au Vieux Port, en passant par le marché Jean-Talon, l'Oratoire St-Joseph et Hochelaga-Maisonneuve, le magazine parcourt la ville à travers les nombreuses anecdotes racontées par les invités. Chaque semaine, le chroniqueur Christopher Hall propose avec humour un reportage en lien avec le thème de l'épisode alors qu'une capsule temporelle nous raconte divers pans et faits étonnants de l'histoire de Montréal.

Produite par Iprod Média et réalisée par Marc-André Chabot, la série D'hier à Montréal comporte huit épisodes de 30 minutes et sera diffusée les dimanches sur Historia à compter du 4 juin à 21 h. Les épisodes seront aussi disponibles sur demande et en ligne à historiatv.com dès le lendemain de leur diffusion.

