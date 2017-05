Hergé à Québec : Planifiez déjà votre visite!







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors que le Musée de la civilisation s'affaire au montage de la grande exposition internationale Hergé à Québec présentée dès le 21 juin, les passionnés de Tintin, de bandes dessinées et d'art contemporain peuvent acheter, dès aujourd'hui, leur billet en ligne au www.mcq.org/fr/informations/mcq! En plus de visiter cette grande exposition, ils pourront bénéficier de l'ensemble de la programmation du Musée.

Catégorie Tarif Grandes

expositions Abonnement Annuel au MCQ 31 ans et plus 22 $ 40 $ 18 à 30 ans 15 $ 20 $ 12 à 17 ans 7 $ - 11 et moins Gratuit Gratuit Familles : 2 adultes et 3 enfants de 12 à 17 ans 45 $ 72 $ 65 ans et plus 22 $ 37 $

L'ABONNEMENT ANNUEL : UN CHOIX JUDICIEUX

Devenir un abonné demeure un choix extrêmement judicieux, puisqu'en plus d'offrir un accueil privilégié et prioritaire à chacune des visites au Musée, il donne un accès illimité à toutes les expositions et à des privilèges avantageux dont une tarification préférentielle aux activités culturelles et des rabais à la Boutique, au Café 47, ainsi qu'au stationnement!

Dépêchez-vous de réserver votre billet pour l'exposition Hergé à Québec, présentée au Musée de la civilisation jusqu'au 22 octobre 2017.

