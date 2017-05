Des soins plus sécuritaires et efficaces grâce à un simple code à barres







Le plus grand marché canadien préconise les normes

mondiales pour les soins de santé

TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - Le 16 mai, un comité d'experts pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario a publié ses recommandations dans le cadre de la stratégie de la chaîne d'approvisionnement destinée au secteur de la santé ontarien intitulée « Faire avancer les soins de santé en Ontario : optimiser la chaîne d'approvisionnement des soins de santé - un nouveau modèle ».

Parmi les recommandations faites au ministère de la Santé de l'Ontario, il est fortement conseillé d'appliquer « des normes de codes à barres reconnues mondialement qui permettent une traçabilité complète des produits, dont les produits pharmaceutiques, jusqu'aux patients. » Le rapport prévoit que grâce à « l'adoption de normes mondiales pour la traçabilité des produits, l'Ontario améliorera de façon importante la qualité et la sécurité des soins offerts aux patients ». Ces recommandations suivent la tendance observée dans les secteurs de soins de santé d'autres pays et provinces canadiennes nommés dans le rapport et qui mettent en oeuvre les normes de GS1 pour atteindre les mêmes objectifs.

Surtout reconnue mondialement pour les codes à barres, qui sont utilisés plus de six milliards de fois chaque jour à travers un large éventail d'applications et de secteurs, GS1 salue le comité d'avoir recommandé la mise en oeuvre « de normes relatives aux codes à barres reconnues mondialement » en Ontario. GS1 est l'organisation chef de file mondiale en matière de normes applicables à la chaîne d'approvisionnement appuyées par l'industrie, et est responsable du développement de normes mondiales. En tant qu'organisation membre locale, GS1 Canada aide les organisations partout au Canada à mettre en oeuvre les normes.

Grâce à la traçabilité que procurent les normes mondiales de GS1, l'objectif du rapport peut être atteint, et il est possible de faire le suivi des produits à partir du fabricant, en passant par l'approvisionnement, puis jusqu'aux patients et à leur dossier médical. Ce langage de données commun et universel est la fondation sur laquelle repose un système de soins de santé plus sécuritaire et efficient, et permet d'économiser temps et argent, et, plus important encore, d'aider les prestataires de soins de santé à protéger les patients.

« La mise en oeuvre de normes mondiales dans l'ensemble du secteur des soins de santé de l'Ontario permettra d'apporter des améliorations importantes pour la sécurité des patients et l'efficacité des coûts; de tels progrès sont déjà réalisés dans des pays tels que le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis », selon John King, ancien sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et ancien premier vice-président des Opérations de l'hôpital St. Michael à Toronto.

« Les prestataires de soins de santé travaillent sans relâche pour offrir les soins les plus sécuritaires à leurs patients et, pour ce faire, ils doivent avoir les bons outils à portée de main, et en tout temps », affirme Marianne Timmons, présidente, Engagement avec l'industrie, du bureau mondial de GS1. « Nous savons que la mise en oeuvre des normes mondiales de GS1 peut leur donner un coup de main en améliorantaux prestataires de soins pour s'assurer que les produits sont disponibles et qu'ils sont liés aux patients, ce qui améliore la sécurité des patients et en rendant le secteur des soins de santé encore plus fort.de ces derniers. »

En tant qu'experts de l'exécution des normes mondiales dans des secteurs d'industrie comme la pharmacie ou les services alimentaires, GS1 Canada peut aider les groupes de soins de santé à l'échelle du pays à comprendre les enjeux des recommandations de ce rapport et à apprendre à mettre en oeuvre des normes mondiales au sein de leur organisation. Pour plus informations, veuillez visiter le www.gs1ca.org/healthcare.

À propos de GS1 Canada : GS1 est un organisme neutre, sans but lucratif qui développe et entretient des normes mondiales qui améliorent l'efficience, la sécurité et la visibilité des processus de la chaîne d'approvisionnement. Actives dans plus de 25 secteurs, les normes de GS1 créent un langage d'affaires commun qui alimente les systèmes et les processus partout dans le monde. GS1 Canada offre des données de produits bilingues continuellement nettoyées et mises à jour aux organisations de toutes tailles afin de les aider à répondre aux exigences des partenaires commerciaux canadiens et de résoudre des problématiques affectant l'ensemble de l'industrie.

À propos de GS1 : GS1 est un organisme neutre, sans but lucratif, qui développe et entretient les normes mondiales les plus répandues utilisées pour des communications d'affaires efficientes. Nous sommes surtout reconnus pour le code à barres, qui a été nommé par la BBC comme « l'une des 50 choses qui ont permis de bâtir l'économie mondiale ». Les normes de GS1 améliorent l'efficience, la sécurité et la visibilité des chaînes d'approvisionnement pour les canaux physiques et numériques de 25 secteurs. Notre portée et notre ampleur (des organisations membres locales dans 112 pays, 1,5 million d'entreprises utilisatrices et 6 milliards de transactions chaque jour) permettent d'assurer que les normes de GS1 créent un langage commun qui appuie les systèmes et les processus à l'échelle internationale. Apprenez-en davantage à www.gs1.org.

Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Karen Touma, Directrice principale, Marketing et Communications, GS1 Canada

karen.touma@gs1ca.org

Tania Snioch, Directrice, Soins de santé, Bureau mondial de GS1

tania.snioch@gs1.org

SOURCE GS1 Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 11:04 et diffusé par :